Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

27 Mart 2020 Cuma, 15:08

Bankalardan gelen Koronavirüs’e bağlı ölüm haberlerine Yapı Kredi Diyarbakır Ofis şubesi de eklendi.

t24'ün haberine göre; Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün tarafından çalışanlara verilen bilgiye göre bankanın Diyarbakır Ofis şubesi Müdürü Mehmet Beşir Öncel hayatını kaybetti. Öncel’in ölümü sonrasında Yapı Kredi Ofis şubesi tedbir amaçlı kapatıldı. Şubede görev yapan diğer bankacılar da yakın izlemeye alındı.

