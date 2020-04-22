Yapı Kredi ve Ford'tan 'Şimdi Al Temmuzda Öde' kampanyası
Yapı Kredi, Ford Finans hizmeti ile sunduğu “Şimdi Al Temmuzda Öde” kampanyasıyla isteyenlere ilk taksilerini 2 aya kadar erteleme imkanı da sunacak.
Yapı Kredi, Ford marka ticari taşıtlar için yüzde sıfırdan başlayan faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyası başlattı. Banka, Ford Finans hizmeti ile sunduğu “Şimdi Al Temmuzda Öde” kampanyasıyla isteyenlere ilk taksilerini 2 aya kadar erteleme imkanı da sunacak.
Yapı Kredi ile Ford Otosan arasında yapılan iş birliği kapsamında, 83 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli “Hafif ve Orta Ticari Araç” kredilerine, yüzde sıfır faiz ve ilk taksiti 2 ay öteleme imkânı sunulacak. “Ford Transit Minibüsler ve Transit Pick Up” modellerinde ise 115 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli kredilere yüzde sıfır faiz ve ilk taksiti 2 ay öteleme imkânı sağlanabiliyor.
Video Haberler
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!
- Belge alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular
- Doğum günü partisini polis bastı: 46 gözaltı
- Akın ettiler! Yasak öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu
- Kaza anı kamerada: Tramvay otobüse böyle çarptı!
- Yılanların en çok korktuğu şeyi açıkladı