Yapı Kredi ve Ford'tan 'Şimdi Al Temmuzda Öde' kampanyası

22 Nisan 2020 Çarşamba, 12:42

Yapı Kredi, Ford marka ticari taşıtlar için yüzde sıfırdan başlayan faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyası başlattı. Banka, Ford Finans hizmeti ile sunduğu “Şimdi Al Temmuzda Öde” kampanyasıyla isteyenlere ilk taksilerini 2 aya kadar erteleme imkanı da sunacak.

Yapı Kredi ile Ford Otosan arasında yapılan iş birliği kapsamında, 83 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli “Hafif ve Orta Ticari Araç” kredilerine, yüzde sıfır faiz ve ilk taksiti 2 ay öteleme imkânı sunulacak. “Ford Transit Minibüsler ve Transit Pick Up” modellerinde ise 115 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli kredilere yüzde sıfır faiz ve ilk taksiti 2 ay öteleme imkânı sağlanabiliyor.