Yapı Kredi Yayınları klasikleri…

27 Mart 2020 Cuma, 13:49

Edebiyat, YKY’nin zengin yayın yelpazesinin öteden beri lokomotifi olageldi. Türk ve dünya edebiyatının klasik ve çağdaş yüzlerce önemli yapıtı ve en büyük yazarları, YKY’nin Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar, Edebiyat, Şiir ve Delta dizileri aracılığıyla okurlarla buluştu. Yalnızca birkaç örnek, bu dizilerin kapsamı hakkında bir fikir verecektir:

Yayın hayatına Shakespeare’in II. Richard’ı ile başlayan Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi, James Joyce’un Ulysses’ini, Louis-Ferdinand Céline’in Gecenin Sonuna Yolculuk’unu, Charles Dickens’ın Kasvetli Ev’ini Türkçeye ilk kez kazandırırken, Klasik Çin ve Yunan şiiri seçkilerini ve Dîvan edebiyatından eserleri okurlara sundu.

MODERN TÜRK ŞİİRİNİN USTALARI

Edebiyat dizisi, modern Türk şiirinin büyük isimlerinin neredeyse hepsine ev sahipliği yapmanın, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Füruzan, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk’un bütün eserlerini yayımlamanın yanı sıra, Faulkner’dan Proust’a, Calvino’dan Amin Maalouf’a pek çok dünya yazarını okurla buluşturdu.

Bir yandan giderek büyüyen bu çeşitlilik, öbür yandan dünyada yayıncılığın ulaştığı nokta değerlendirildiğinde, dünya edebiyatının yirminci yüzyıldaki klasikleşmiş ve klasik olmaya aday yazarlarını edebiyatseverlere yeni bir dizide sunmak kaçınılmaz hale geldi.

2019’da Franz Kafka’nın Şato’su ile başlayan Modern Klasikler dizisi, YKY’nin daha önce farklı dizilerde yer almış yazarları arasındaki akrabalığı vurgulayarak yirminci yüzyılın büyük edebi mirasını görünür kılıyor ve edebiyat tutkunlarına hazine değerinde bir kılavuz sunuyor.

YKY Modern Klasikler dizisi, okurların Türkçede yıllardır YKY aracılığıyla tanıdığı Joyce, Musil, Proust, Faulkner, Céline, Hesse, Thomas Bernhard ve başka birçok yazarın kitaplarını yeni kapak tasarımlarıyla sunmanın yanı sıra, yeni eser ve yazarlarla zenginleşmeye devam edecek.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Modern Klasikler dizisinden okurlarla buluşmuş eski ve yeni eserlerimizden bir seçki:

MODERN KLASİKLER DİZİSİ

Franz Kafka - Şato: Şato’da,katlanan bir bürokrasi ağında kaybolan, iktidarın avına dönüşen bireyin yozlaşmışlıkla örülü bir dünyada geçen absürd öyküsü korkunç bir gerçeğe dönüşür.

Franz Kafka - Ceza Sömürgesi: Ceza Sömürgesi, Franz Kafka’nın I. Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde kaleme alıp savaş sona erdikten bir yıl sonra yayımladığı bir suç ve ceza öyküsü.

Max Frisch - Mavi Sakal: Doktor Schaad eski karısını boğarak öldürmek suçundan tutukludur. Savcı için cinayet nedeni bellidir: Kıskançlık. Beraat etmesinin ardından Schaad’ın zihninde süregiden yargılama sürecine tanık oluruz…

Philip Roth - Bir Komünistle Evlendim: “Bir Komünistle Evlendim”de Roth, İkinci Dünya Savaşı sonrasında McCarthy döneminde başlayan ve cadı avına dönüşen anti-komünist hareketin toplum ve birey üzerindeki travmatik etkilerini tartışıyor.

Philip Roth - Baba Mirası: Beyin tümöründen mustarip seksen altı yaşındaki Herman Roth ölümle mücadele ettiği son aylarında yalnız değildir; oğlu Philip Roth babasının yanındadır.

William Faulkner - Kurtar Halkımı Musa: Kurtar Halkımı Musa, İç Savaş döneminden İkinci Dünya Savaşının ilk yıllarına uzanan bir zaman diliminde Amerika’nın güneyinde yaşayan McCaslin sülalesinin hikâyesini anlatıyor.

William Faulkner - Emily’ye Bir Gül: Faulkner’dan, her biri roman derinliğinde, akıldan çıkmayacak öyküler.

Hermann Hesse - Boncuk Oyunu: “Boncuk Oyunu”, Doğu ve Batı felsefelerinin kusursuz bir bileşiminden oluşan yeni ve ütopik bir dünya düzeni sunan bir başyapıt.

Hermann Hesse - Narziss ve Goldmund: Narziss ve Goldmund, kişilikleri ve dünya görüşleri çok farklı iki insanın sıradışı dostluğunu gözler önüne seriyor.

Hermann Hesse - Gertrud: Hermann Hesse’nin usta kaleminden bir müzisyenin portresini çizdiği kitapta insana ve yaşama ilişkin pek çok unsurun içinde müzik başköşede.

Hermann Hesse - Rosshalde: Parçalanmanın eşiğindeki bir aileyi barındıran bir malikâne Rosshalde. Ressam baba, mutsuz evliliğinin yarattığı düş kırıklığı içinde “kale”sine çekilmişken piyanist karısı ve küçük oğulları malikânede yaşamaktadır. Küçüğün amansız bir hastalıktan ölmesiyle, aile bir daha birleşmemek üzere dağılır.

Sándor Márai - İşin Aslı, Judit ve Sonrası: Márai, sadakat ve yalanı, gerçeği ve arzulananı, toplumsal ilişkilerdeki dürüstlüğü ve tutukluğu ustalıklı bir dille anlatırken, savaşa giden bir dünyada, “yaşamak” ile “var olmak” arasındaki derin uçuruma duyarlılıkla ve cesaretle eğiliyor.

Eugène Ionesco - Beyaz ve Siyah: Absürd tiyatronun en önemli figürlerinden olan Ionesco, insanlar arasındaki iletişimsizliği, dilin saçmalığını ve davranışların basmakalıplığını her düzlemde aktarmaya çalıştı. Beyaz ve Siyah işte bu çabanın ürünü.

Sadık Hidayet - Vejetaryenliğin Yararları: Vejetaryenliğin Yararları, vejetaryenliği kişisel bir seçim olmaktan öte, bir dünya görüşü olarak ele alıyor.

James Baldwin - Giovanni’nin Odası: James Baldwin’in on yıl yaşadığı Paris’te yazdığı Givanni’nin Odası, o günler için işlenmesi cesaret isteyen bir konuyu, “eşcinsel aşk”ı ele alıyor.

Magda Szabó - İza’nın Şarkısı: Iza, babası ölünce yalnız kalan annesini yanına almak ister. Doktor kızıyla gurur duyan yaşlı kadın, sürdürdüğü taşra hayatını bırakıp başkente taşınır. Ne yazık ki yalnızlık ve kuşak çatışması anlamına gelmektedir bu.

William Faulkner - Ses ve Öfke: Dört bölümden oluşan Ses ve Öfke’de bir ailenin dağılışı, aile bireylerinin bilinç akışlarıyla izleniyor.

Louis Ferdinand Céline - Gecenin Sonuna Yolculuk: Céline’in bu başyapıtı, okuru Birinci Dünya Savaşı’ndan Afrika’daki Fransız sömürgelerine, oradan Amerika’ya, derken Paris’in varoşlarına uzanan ürpertici bir yolculuğa çıkarıyor.

Herman Hesse - Bozkırkurdu: Uçarı bir “yaşam” insanı olmaya kalkışan katıksız bir “düşün” insanının, bu ikilemin gelgitleriyle oradan oraya savrulan yalnız bir ruhun hikâyesi.

Louis Aragon - Paris Köylüsü: Gerçeküstücülüğün öncü metinlerinden sayılan Paris Köylüsü, yazıldığı zamandan bu yana hayatlarımızı büyülemeye devam ediyor.

Hermann Hesse - Hermann Lauscher: Hermann Hesse’nin henüz yirmi yaşında kaleme aldığı Hermann Lauscher, bir tür “kendini arayış” olarak değerlendirilebilir.

Marcel Proust - Mahpus: Kayıp Zamanın İzinde’nin bu cildinde anlatıcı, evine tutsak ettiği Albertine’e tutsak düşüp arzunun ve kıskançlığın girdaplarına dalarken okuru da peşinden sürüklüyor.

Thomas Bernhard - Yürümek / Evet: Thomas Bernhard’dan iki çetin anlatı bir arada: Yürümek (1971), Evet (1978).

Thomas Bernhard - Kireç Ocağı: Bernhard, “Kireç Ocağı”nda, gözde temalarından biri olan kusursuz başyapıt tasarısıyla yaşama eylemi arasındaki çatlağı gösteren zihinsel çalışmanın kâğıda dökülmesindeki imkânsızlığı, insanın karanlık karakterini açığa çıkaracak “vuruş”larla araştırmaya girişiyor.

Boris Pasternak - Doktor Jivago: Ülkemizde romancı olarak tanınan ama Rus edebiyatının büyük şairi Boris Pasternak’ın tek romanı: Doktor Jivago. 1917 ihtilalinin gölgesi altında üç hayat. Jivago, Lara ve Tonya.

Marcel Proust - Yakalanan Zaman: Marcel Proust’un dev yapıtı Kayıp Zamanın İzinde’nin tümü, yedi kitap halinde, hepsi Roza Hakmen’in çevirisiyle Türkçede. Zaman’ın peşi sıra sürdürülen yolculuğun son halkası, Yakalanan Zaman.

Simone de Beauvoir - Sade’ı Yakmalı mı?: Beauvoir kitapta sadizm terimine adını veren Marquis de Sade’ın rezaletler ile dolu hayatını, kurmaya çalıştığı, yüksek sesle savunduğu sistemini inceliyor.

Sâdık Hidâyet - Kör Baykuş: Kör Baykuş hem yazarıyla, çevirmeniyle, hem çağdaş İran edebiyatıyla ama daha da önemlisi dünya edebiyatının modern klasikleriyle bütünleşmiş eşsiz kitaplardan.

YENİ KLASİKLER YOLDA

2020 yılından başlayarak YKY Modern Klasikler dizisinden okurlarla buluşacak yeni kitaplardan bazıları şöyle:

Hermann Hesse’nin öykü, şiir ve denemelerinden yapılan bir seçki olan Sevebilen Mutludur eksiksiz haliyle ilk kez okur karşısına çıkacak. William Faulkner’ın polisiye öykülerini bir araya getiren İki Hamlede Zafer, daha önce Talât Sait Halman’ın çevirdiği ve Duman adıyla yayımlanmış beş öykünün yanına Ünal Aytür’ün bu kitap için Türkçeye çevirdiği son uzun öykünün eklenmesiyle ilk kez tam olarak yayımlanmış olacak.

Son yıllarda bütün dünyada yeniden keşfedilen John Williams bütün romanlarıyla, Dorothy Baker Cassandra at the Wedding’le, Witold Gombrowicz Kronos’la, Wieslaw Mysliwski Fasulye Ayıklama Risalesi’yle, Ingeborg Bachman Franza’nın Kitabı’yla Modern Klasikler dizisini zenginleştirecekler.

Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar adlı “klasikleşmiş” dizimiz 2019’u Ovidius’un Dönüşümler’iyle kapatmıştı, 2020’yi ise iki büyük ismin başyapıtlarıyla açtı: 19. yüzyıl İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden George Eliot’ın Middlemarch adlı romanı Ünal Aytür’ün, Ezra Pound’un 20. yüzyıl şiirinin anıtlarından biri sayılan Kantolar’ı ise Efe Murad’ın çevirilerinden okurla buluştu.

İKİ YENİ YERLİ KLASİK

Yılın devamında Kâzım Taşkent dizisine iki “yerli klasik” katılacak: Bunlardan birincisi, Evangelinos Misailidis’in Karamanlı Türkçesiyle yazdığı, 19. yüzyıl Anadolu Rumlarının hayatına ve o dönemin Anadolu’suna dair ilginç bilgiler sunan romanı Tamaşa-yi Dünyâ ve Cefakâr u Cefakeş.

İkincisi, Anadolu Alevîliği'nin "yol" kitabı olan Menâkıb-ı Evliyâ (Buyruk) ise 2020 sonbaharında yayımlanacak. Bunların dışında, Çehov’un novellası Avda Trajedi de Kâzım Taşkent dizisinden bu yıl yayımlanacak kitaplar arasında.

2017’de yitirdiğimiz Prof. Dr. Semih Tezcan, aslı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan kısa bir "Oğuzname" parçasını Topkapı Sarayı Oğuznamesi adıyla ve ayrıntı incelemeler eşliğinde basıma hazırlıyordu. Ölümünden sonra eşi Prof. Dr. Nuran Tezcan tarafından yayına hazırlanan kitap Mart 2020 ortalarında kitapçılarda olacak.