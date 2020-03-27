Yapı Kredi Yayınları klasikleri…
Türk ve dünya edebiyatının klasik ve çağdaş yüzlerce önemli yapıtı ve en büyük yazarları, YKY’nin Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar, Edebiyat, Şiir ve Delta dizileri aracılığıyla okurlarla buluştu.
Edebiyat,
YKY’nin zengin yayın yelpazesinin öteden beri lokomotifi olageldi. Türk ve
dünya edebiyatının klasik ve çağdaş yüzlerce önemli yapıtı ve en büyük
yazarları, YKY’nin Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar, Edebiyat, Şiir ve Delta
dizileri aracılığıyla okurlarla buluştu. Yalnızca birkaç örnek, bu dizilerin
kapsamı hakkında bir fikir verecektir:
Yayın hayatına Shakespeare’in II. Richard’ı ile başlayan Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi, James Joyce’un Ulysses’ini, Louis-Ferdinand Céline’in Gecenin Sonuna Yolculuk’unu, Charles Dickens’ın Kasvetli Ev’ini Türkçeye ilk kez kazandırırken, Klasik Çin ve Yunan şiiri seçkilerini ve Dîvan edebiyatından eserleri okurlara sundu.
MODERN
TÜRK ŞİİRİNİN USTALARI
Edebiyat
dizisi, modern Türk şiirinin büyük isimlerinin neredeyse hepsine ev sahipliği
yapmanın, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Füruzan, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk’un
bütün eserlerini yayımlamanın yanı sıra, Faulkner’dan Proust’a, Calvino’dan
Amin Maalouf’a pek çok dünya yazarını okurla buluşturdu.
Bir yandan
giderek büyüyen bu çeşitlilik, öbür yandan dünyada yayıncılığın ulaştığı nokta
değerlendirildiğinde, dünya edebiyatının yirminci yüzyıldaki klasikleşmiş ve
klasik olmaya aday yazarlarını edebiyatseverlere yeni bir dizide sunmak
kaçınılmaz hale geldi.
2019’da
Franz Kafka’nın Şato’su ile başlayan Modern Klasikler dizisi, YKY’nin daha önce
farklı dizilerde yer almış yazarları arasındaki akrabalığı vurgulayarak
yirminci yüzyılın büyük edebi mirasını görünür kılıyor ve edebiyat tutkunlarına
hazine değerinde bir kılavuz sunuyor.
YKY Modern Klasikler dizisi, okurların Türkçede yıllardır YKY aracılığıyla tanıdığı Joyce, Musil, Proust, Faulkner, Céline, Hesse, Thomas Bernhard ve başka birçok yazarın kitaplarını yeni kapak tasarımlarıyla sunmanın yanı sıra, yeni eser ve yazarlarla zenginleşmeye devam edecek.
Geçtiğimiz
yıldan bu yana Modern Klasikler dizisinden okurlarla buluşmuş eski ve yeni
eserlerimizden bir seçki:
MODERN
KLASİKLER DİZİSİ
Franz
Kafka - Şato:
Şato’da,katlanan bir bürokrasi ağında kaybolan, iktidarın avına dönüşen bireyin
yozlaşmışlıkla örülü bir dünyada geçen absürd öyküsü korkunç bir gerçeğe
dönüşür.
Franz
Kafka - Ceza Sömürgesi: Ceza Sömürgesi, Franz Kafka’nın I. Dünya Savaşı’nın ilk
günlerinde kaleme alıp savaş sona erdikten bir yıl sonra yayımladığı bir suç ve
ceza öyküsü.
Max
Frisch - Mavi Sakal:
Doktor Schaad eski karısını boğarak öldürmek suçundan tutukludur. Savcı için
cinayet nedeni bellidir: Kıskançlık. Beraat etmesinin ardından Schaad’ın
zihninde süregiden yargılama sürecine tanık oluruz…
Philip
Roth - Bir Komünistle Evlendim: “Bir Komünistle Evlendim”de Roth, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında McCarthy döneminde başlayan ve cadı avına dönüşen
anti-komünist hareketin toplum ve birey üzerindeki travmatik etkilerini
tartışıyor.
Philip
Roth - Baba Mirası:
Beyin tümöründen mustarip seksen altı yaşındaki Herman Roth ölümle mücadele
ettiği son aylarında yalnız değildir; oğlu Philip Roth babasının yanındadır.
William
Faulkner - Kurtar Halkımı Musa: Kurtar Halkımı Musa, İç Savaş döneminden
İkinci Dünya Savaşının ilk yıllarına uzanan bir zaman diliminde Amerika’nın
güneyinde yaşayan McCaslin sülalesinin hikâyesini anlatıyor.
William
Faulkner - Emily’ye Bir Gül: Faulkner’dan, her biri roman derinliğinde,
akıldan çıkmayacak öyküler.
Hermann
Hesse - Boncuk Oyunu:
“Boncuk Oyunu”, Doğu ve Batı felsefelerinin kusursuz bir bileşiminden oluşan
yeni ve ütopik bir dünya düzeni sunan bir başyapıt.
Hermann
Hesse - Narziss ve Goldmund: Narziss ve Goldmund, kişilikleri ve dünya
görüşleri çok farklı iki insanın sıradışı dostluğunu gözler önüne seriyor.
Hermann
Hesse - Gertrud:
Hermann Hesse’nin usta kaleminden bir müzisyenin portresini çizdiği kitapta
insana ve yaşama ilişkin pek çok unsurun içinde müzik başköşede.
Hermann
Hesse - Rosshalde:
Parçalanmanın eşiğindeki bir aileyi barındıran bir malikâne Rosshalde. Ressam
baba, mutsuz evliliğinin yarattığı düş kırıklığı içinde “kale”sine çekilmişken
piyanist karısı ve küçük oğulları malikânede yaşamaktadır. Küçüğün amansız bir
hastalıktan ölmesiyle, aile bir daha birleşmemek üzere dağılır.
Sándor
Márai - İşin Aslı, Judit ve Sonrası: Márai, sadakat ve yalanı, gerçeği ve
arzulananı, toplumsal ilişkilerdeki dürüstlüğü ve tutukluğu ustalıklı bir dille
anlatırken, savaşa giden bir dünyada, “yaşamak” ile “var olmak” arasındaki
derin uçuruma duyarlılıkla ve cesaretle eğiliyor.
Eugène
Ionesco - Beyaz ve Siyah: Absürd tiyatronun en önemli figürlerinden olan Ionesco,
insanlar arasındaki iletişimsizliği, dilin saçmalığını ve davranışların
basmakalıplığını her düzlemde aktarmaya çalıştı. Beyaz ve Siyah işte bu çabanın
ürünü.
Sadık
Hidayet - Vejetaryenliğin Yararları: Vejetaryenliğin Yararları, vejetaryenliği
kişisel bir seçim olmaktan öte, bir dünya görüşü olarak ele alıyor.
James
Baldwin - Giovanni’nin Odası: James Baldwin’in on yıl yaşadığı Paris’te
yazdığı Givanni’nin Odası, o günler için işlenmesi cesaret isteyen bir konuyu,
“eşcinsel aşk”ı ele alıyor.
Magda
Szabó - İza’nın Şarkısı: Iza, babası ölünce yalnız kalan annesini yanına almak
ister. Doktor kızıyla gurur duyan yaşlı kadın, sürdürdüğü taşra hayatını
bırakıp başkente taşınır. Ne yazık ki yalnızlık ve kuşak çatışması anlamına
gelmektedir bu.
William
Faulkner - Ses ve Öfke: Dört bölümden oluşan Ses ve Öfke’de bir ailenin dağılışı,
aile bireylerinin bilinç akışlarıyla izleniyor.
Louis
Ferdinand Céline - Gecenin Sonuna Yolculuk: Céline’in bu başyapıtı, okuru Birinci
Dünya Savaşı’ndan Afrika’daki Fransız sömürgelerine, oradan Amerika’ya, derken
Paris’in varoşlarına uzanan ürpertici bir yolculuğa çıkarıyor.
Herman
Hesse - Bozkırkurdu:
Uçarı bir “yaşam” insanı olmaya kalkışan katıksız bir “düşün” insanının, bu
ikilemin gelgitleriyle oradan oraya savrulan yalnız bir ruhun hikâyesi.
Louis Aragon - Paris Köylüsü: Gerçeküstücülüğün öncü metinlerinden sayılan Paris Köylüsü, yazıldığı zamandan bu yana hayatlarımızı büyülemeye devam ediyor.
Hermann
Hesse - Hermann Lauscher: Hermann Hesse’nin henüz yirmi yaşında kaleme aldığı
Hermann Lauscher, bir tür “kendini arayış” olarak değerlendirilebilir.
Marcel
Proust - Mahpus:
Kayıp Zamanın İzinde’nin bu cildinde anlatıcı, evine tutsak ettiği Albertine’e
tutsak düşüp arzunun ve kıskançlığın girdaplarına dalarken okuru da peşinden
sürüklüyor.
Thomas Bernhard - Yürümek / Evet: Thomas Bernhard’dan iki çetin anlatı bir arada: Yürümek (1971), Evet (1978).
Thomas
Bernhard - Kireç Ocağı: Bernhard, “Kireç Ocağı”nda, gözde temalarından biri olan
kusursuz başyapıt tasarısıyla yaşama eylemi arasındaki çatlağı gösteren
zihinsel çalışmanın kâğıda dökülmesindeki imkânsızlığı, insanın karanlık
karakterini açığa çıkaracak “vuruş”larla araştırmaya girişiyor.
Boris
Pasternak - Doktor Jivago: Ülkemizde romancı olarak tanınan ama Rus edebiyatının
büyük şairi Boris Pasternak’ın tek romanı: Doktor Jivago. 1917 ihtilalinin
gölgesi altında üç hayat. Jivago, Lara ve Tonya.
Marcel
Proust - Yakalanan Zaman: Marcel Proust’un dev yapıtı Kayıp Zamanın İzinde’nin tümü,
yedi kitap halinde, hepsi Roza Hakmen’in çevirisiyle Türkçede. Zaman’ın peşi
sıra sürdürülen yolculuğun son halkası, Yakalanan Zaman.
Simone de
Beauvoir - Sade’ı Yakmalı mı?: Beauvoir kitapta
sadizm terimine adını veren Marquis de Sade’ın rezaletler ile dolu hayatını,
kurmaya çalıştığı, yüksek sesle savunduğu sistemini inceliyor.
Sâdık Hidâyet - Kör Baykuş: Kör Baykuş hem yazarıyla, çevirmeniyle, hem çağdaş İran edebiyatıyla ama daha da önemlisi dünya edebiyatının modern klasikleriyle bütünleşmiş eşsiz kitaplardan.
YENİ
KLASİKLER YOLDA
2020
yılından başlayarak YKY Modern Klasikler dizisinden okurlarla buluşacak yeni
kitaplardan bazıları şöyle:
Hermann
Hesse’nin öykü, şiir ve denemelerinden yapılan bir seçki olan Sevebilen
Mutludur eksiksiz haliyle ilk kez okur karşısına çıkacak. William Faulkner’ın
polisiye öykülerini bir araya getiren İki Hamlede Zafer, daha önce Talât Sait
Halman’ın çevirdiği ve Duman adıyla yayımlanmış beş öykünün yanına Ünal
Aytür’ün bu kitap için Türkçeye çevirdiği son uzun öykünün eklenmesiyle ilk kez
tam olarak yayımlanmış olacak.
Son
yıllarda bütün dünyada yeniden keşfedilen John Williams bütün romanlarıyla,
Dorothy Baker Cassandra at the Wedding’le, Witold Gombrowicz Kronos’la, Wieslaw
Mysliwski Fasulye Ayıklama Risalesi’yle, Ingeborg Bachman Franza’nın Kitabı’yla
Modern Klasikler dizisini zenginleştirecekler.
Kâzım
Taşkent Klasik Yapıtlar adlı “klasikleşmiş” dizimiz 2019’u Ovidius’un
Dönüşümler’iyle kapatmıştı, 2020’yi ise iki büyük ismin başyapıtlarıyla açtı:
19. yüzyıl İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden George Eliot’ın
Middlemarch adlı romanı Ünal Aytür’ün, Ezra Pound’un 20. yüzyıl şiirinin
anıtlarından biri sayılan Kantolar’ı ise Efe Murad’ın çevirilerinden okurla
buluştu.
İKİ
YENİ YERLİ KLASİK
Yılın
devamında Kâzım Taşkent dizisine iki “yerli klasik” katılacak: Bunlardan
birincisi, Evangelinos Misailidis’in Karamanlı Türkçesiyle yazdığı, 19. yüzyıl
Anadolu Rumlarının hayatına ve o dönemin Anadolu’suna dair ilginç bilgiler
sunan romanı Tamaşa-yi Dünyâ ve Cefakâr u Cefakeş.
İkincisi,
Anadolu Alevîliği'nin "yol" kitabı olan
Menâkıb-ı Evliyâ (Buyruk) ise 2020 sonbaharında yayımlanacak. Bunların dışında,
Çehov’un novellası Avda Trajedi de Kâzım Taşkent dizisinden bu yıl yayımlanacak
kitaplar arasında.
2017’de yitirdiğimiz Prof. Dr. Semih Tezcan, aslı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan kısa bir "Oğuzname" parçasını Topkapı Sarayı Oğuznamesi adıyla ve ayrıntı incelemeler eşliğinde basıma hazırlıyordu. Ölümünden sonra eşi Prof. Dr. Nuran Tezcan tarafından yayına hazırlanan kitap Mart 2020 ortalarında kitapçılarda olacak.
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