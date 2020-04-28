Yapı Kredi Yayınları'ndan ‘Kitap Hayattır’
Yapı Kredi Yayınları, ‘Kitap Hayattır’ sloganıyla Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar ve yazarlarından videolar paylaşıyor.
Koronavirüs
salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür
Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya
davet ediyor.
Yapı
Kredi Yayınları, ‘Kitap Hayattır’ sloganıyla Twitter, Facebook,
Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar ve
yazarlarından videolar paylaşıyor.
Bu
hafta tadımlık olarak paylaşılacak kitap Elvan Uysal Bottoni'den “Emma
Teyze'nin Kitabı: Yeni Başlayanlar için İtalyan Mutfağı”.
Yapı
Kredi Yayınları çocuk kitabı yazar ve çizerlerinin sevgili okurları için
hazırladığı videolarda ise bu hafta Selçuk Demirel var. Selçuk Demirel kendi
hazırladığı videoda çocuklara kedi çizmeyi öğretiyor.
Yapı Kredi
Yayınları ekibinin şu sıra okudukları kitaplardan bölümler seslendirdiği
videolara ise bu hafta yıllardır İngiltere’de yaşayan şair/yazar Şavkar Altınel’in
hayatına ve sanatına odaklanan kısa film Sahildeki Yabancı eşlik ediyor.
Şule
Nişancıoğlu’nun yönettiği film 18 Nisan Salı günü Facebook ve Twitter
hesaplarında.
Ayrıca
her gün birbirinden zevkli oyunlar, eğlenceli deneyler ve bütün ailenin
katılabileceği etkinlikler de Yapı Kredi Yayınları instagram hesabında.
Yapı
Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Sosyal Medya Hesapları:
https://www.youtube.com/YapiKrediKulturSanatYayincilik
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