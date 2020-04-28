Yapı Kredi Yayınları'ndan ‘Kitap Hayattır’

28 Nisan 2020 Salı, 17:39

Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya davet ediyor.

Yapı Kredi Yayınları, ‘Kitap Hayattır’ sloganıyla Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar ve yazarlarından videolar paylaşıyor.

Bu hafta tadımlık olarak paylaşılacak kitap Elvan Uysal Bottoni'den “Emma Teyze'nin Kitabı: Yeni Başlayanlar için İtalyan Mutfağı”.

Yapı Kredi Yayınları çocuk kitabı yazar ve çizerlerinin sevgili okurları için hazırladığı videolarda ise bu hafta Selçuk Demirel var. Selçuk Demirel kendi hazırladığı videoda çocuklara kedi çizmeyi öğretiyor.

Yapı Kredi Yayınları ekibinin şu sıra okudukları kitaplardan bölümler seslendirdiği videolara ise bu hafta yıllardır İngiltere’de yaşayan şair/yazar Şavkar Altınel’in hayatına ve sanatına odaklanan kısa film Sahildeki Yabancı eşlik ediyor.

Şule Nişancıoğlu’nun yönettiği film 18 Nisan Salı günü Facebook ve Twitter hesaplarında.

Ayrıca her gün birbirinden zevkli oyunlar, eğlenceli deneyler ve bütün ailenin katılabileceği etkinlikler de Yapı Kredi Yayınları instagram hesabında.

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