Yapılan testler sonucu Fenerbahçe Kulübü'nde koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının koronavirüs olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
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