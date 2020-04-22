Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı infaz hukukunu anlattı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay TBBTV'de infaz hukukunu anlattı.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2020 Çarşamba, 19:46

Birçok yurttaş yeni infaz sisteminin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İnfaz sisteminin detaylarını Atalay  TBBTV'de anlattı.

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