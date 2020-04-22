Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı infaz hukukunu anlattı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay TBBTV'de infaz hukukunu anlattı.
Birçok yurttaş yeni infaz sisteminin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İnfaz sisteminin detaylarını Atalay TBBTV'de anlattı.
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