Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar

21 Mart 2020 Cumartesi, 13:29

Bu hafta pazar konuğumuz Fransa'da yaşayan ABD'li gazeteci yazar Pamela Druckerman. Elçin Poyrazlar'ın sorularını yanıtlayan Druckerman, koronavirüs salgınına dair "Her sabah kalktığımda neler yaşadığımızı görerek bir kez daha şaşırıyorum" diyor. Druckerman'la Gün Yayıncılık'tan çıkan son kitabı Sensin Madam'dan yola çıkarak, özellikle kadınları yakından ilgilendiren 40'lı yaşları masaya yatırdık.



Koronavirüsün en çok tehdit ettiği yaşlı bireyler neyi ne kadar yemeli? Türk Kalp Vakfı Beslenme Uzmanı Merve Saatçi, ileri yaşlarda bağışıklığı koruma konusunu yazdı.

Figen Yanık, büyükşehirde emekli olduktan sonra Balıkesir Burhaniye'de yaşamaya başlayan Ayşe Çelikkol'un peynircilikle tanışmasını anlattı. Çelikkol'un, bir keçiyle başlayan ve Fransız peynirlerine uzanan macerası keyifle okunacak türden…

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapandıktan sonra okul köpeklerine ne oldu?

Deniz Yavaşoğlulları, Pati Günlükleri'nde bu soruya yanıt arıyor, hayavanseverlere çağrı yapıyor.

Okullar tatil edildiğinden beri evde kalan çocuklar sıkılmaya başladı bile. Figen Atalay, evde çocuklarla ne yapacağını şaşıran velilere rehberlik ediyor.

Sedef Erken'den Kedi Gözü: Biz ne ara bu kadar kötü olduk? Hazır evdeyiz düşünelik, sakince…

Özge Mumcu Aybars'tan Statik Enerji: Hayaletin gölgesi… Yakında yeni bir hayat ihtimalini konuşmaya başlayacağız...

Shakespeare, veba salgını sırasında ne haldeydi acaba? Mustafa K. Erdemol, Shakespeare'nin veba korkusunu kaleme aldı.

Uzman psikolog Nazım Serin, koronavirüs salgını sürerken psikolojimizi nasıl ayakta tutacağımızı anlattı.

Emrah Kolukısa, uzun karantina günlerinde bir dizi seçeneği sundu: Alex Garland'ın yazıp yönettiği Hulu dizisi Devs, felsefi meselelere bilgisayar teknolojisi aracılığıyla yanıtlar arayan bir şirkette yaşanan esrarengiz olayları konu ediniyior.

Hazal Ocak, Karyalı Fatma Sönmez'in ardından onun -keçisiyle birlikte- simgeleşen fotoğrafını çeken Bahattin Sürücü ile konuştu.

Ataol Behramoğlu, önceki yazısında en sevmediği kişilik özelliklerini ele almıştı. Bu hafta en sevdiği kişilik özelliklerini yazdı.

Ayça Han, online gösterime başlayan Filmmor ekibiyle, 17 yıllık yolculuğu konuştu.

Şafak Özlem'den yaşlıları "gözden çıkaran" sisteme inat sımsıcak bir anneanne hikayesi: Anneannem benim lunaparkım

Nebahat Koç'tan ilk trekking macerası… Koç, koronavirüs salgını ülkemize gelmeden kısa bir süre önce İznik'te dere tepe gezmişti, deneyimlerini okurlarımızla paylaşıyor…

Enver Aysever'den Kurşunkalem: Sevdiklerinin uykusunu beklersin her gece… Öyle günlerdeyiz yine, kimselerin merak etmediği konuları kayıt altına almakla meşgulüm, kapitalizm çökerken…

Gamze Akdemir'den bilip bilmediklerimiz…

Çevrimiçi sanat ajandası…

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu