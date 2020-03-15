Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece setlerin devam etmesine tepki gösterdi

15 Mart 2020 Pazar, 15:39

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medya hesabından koronavirüse dair bir paylaşım yaptı.

Dünyada giderek yayılan koranavirüsün, Türkiye'ye de sıçramasının ardından birçok önlem alındı. Okulların tatil edilmesinden sonra etkinlik ve turneler de ertelendi. Ancak, bazı iş kolları gibi dizi sektöründeki oyuncular da çalışmaya devam ediyor.

O oyunculardan biri olan Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece de sete devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Eda Ece yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece Twitter paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.

Oyuncu Eda Ece, paylaşımının ardından kendisine tepki gösteren kullancılarına ise şunları yazdı;

"Acaba aptal aptal şeyler yazanlara cevap mı versem, burdan paylaşıp herkese mi göstersem, utanma gibi bir özellikleri var mıdır? Önce insan, önce sağlık!!!!!! Burda 150 kişi çalışıyor. Bizim işimiz bu, buradaki durumu yazıyoruz. İnsan çalışıyor burda(!) Allah akıl fikir versin."