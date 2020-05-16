Yasak Elma dizisinden set kararı
Fox TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinin çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Yasak Elma'nın yeni bölümleri hayranları tarafından merakla beklenirken başrol oyuncularından açıklama geldi.
Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı dizi en son 23 Mart'ta 74. bölümüyle ekrana gelmişti. Koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından dizinin çekimleri durdurulmuş ve dizinin sezon finali yaptığı açıklanmıştı. Dizinin tekrar ne zaman sete döneceği belli oldu.
YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI
Yasak Elma'nın başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, Instagram'dan yaptıkları canlı yayında sevenlerinin sorularını yanıtladılar.
Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4. sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, "Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz. Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise eylül ayında açmış oluruz" dedi.
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