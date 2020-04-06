Yasak nedeniyle il değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası yolculuğun yasaklanması kararının ardından, İstanbul’da yaşayan damat, Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten aldı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası yolculuğun yasaklanması kararı, evlenecek çiftleri ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti.
Edinilen bilgiye göre İstanbul’da yaşayan bir damat, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini şehirler arası yolculuk kısıtlaması nedeniyle alamadı. Aracıyla Kocaeli’ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli’nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.
Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldiler. Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul’daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı.
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