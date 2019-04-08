Pelin Akil'in yanında cinayet işlendi... Instagram'dan isyan etti

Oyuncu Pelin Akil, ikiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Akil, Bağdat Caddesi'nde dehşeti yaşadı. Gözü önünde işlenen cinayeti takipçileri ile paylaşan akil, "Allah'ın verdiği cana bir başkasının son vermesi bu kadar basit mi?" diye sordu. Akil'in paylaşımı şöyle:

"Biraz önce Bağdat Caddesi'nde silahla bir adam bir adamı vurdu, çok yakınımızda. Ve adam hayatını oracıkta kaybetti, etraf curcuna… Bir can almak, Allah'ın verdiği cana bir başkasının son vermesi bu kadar basit mi? Çok korkunç ve üzücü. Allah herkesin içine güzellik versin." sözleriyle paylaştı.

Oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile evli. Çiftin ikiz kız bebekleri olacak.