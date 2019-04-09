Russell Crowe’dan Cem Yılmaz'a: Sabırsızlanıyorum







Cem Yılmaz, “Son Umut” filminde birlikte rol aldığı Russell Crowe’un doğum gününü “Mutlu yıllar. Kral olmak iyidir” mesajıyla kutladı.

'BELKİ SEN VE BEN TARİHİ BİR SETTE ETKİNLİK YAPARIZ'

Russell Crowe’dan, Cem Yılmaz’a yanıt gecikmedi. Oyuncu, komedyenin mesajına “Selam güzel arkadaşım. Kral olmak konusunda her şeyi biliyorsun. Seni ve ülkendeki değerli arkadaşlarımı seviyorum. Türkiye’ye geri gelmek için sabırsızlanıyorum. Belki bir etkinlik olur. Belki sen ve ben tarihi bir sette. Seni yeniden görmek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Sosyal medyada İstanbul ve Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar da yapan Russell Crowe, “Daha önce İstanbul’u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok sevdim. Ve Fenerbahçe’yi de!”