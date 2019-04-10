Zeynep Ilıcalı: Melisa’nın bana anne diye hitap ettiği…







Eski eşi Acun Ilıcalı ile aynı zamanlarda Miami’de olan Zeynep Yılmaz hakkında ilginç bir iddia ortaya atılmış, Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa’nın kendisine anne dediği şeklinde haberler yapılmıştı. Acun Ilıcalı’nın velayetini aldıktan sonra Melisa ile daha çok yakınlaştığı yazılıp çizilen ve hatta kızlarıyla çok iyi anlaşan Melisa’ya bir anne şefkatiyle yaklaştığı söylenilen Zeynep Yılmaz bu tarz haberlerin önüne geçmek adına bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Melisa’nın bana anne diye hitap ettiği kesinlikle doğru değildir. Melisa’nın kardeşleri ile vakit geçirmesi son derece doğaldır. Herkesten konunun çocuklarla ilgili olduğunu göz önünde bulundurularak gereken hassasiyeti göstermesini rica ederim”

ŞEYMA SUBAŞI’DAN AÇIKLAMA

Şeyma Subaşı da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Melisa’nın kardeşleriyle birlikte olmasından rahatsızlık duymadığını söylerken şu açıklamada bulundu: