Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikizleri doğdu

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikiz kızları Alin ve Lina bugün dünyaya geldi. Son hazırlıkları geçtiğimiz günlerde tamamlayan çift, henüz doğan kızlarının fotoğrafını yayınlamadı.
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Miniklerimin ayak izleri 👣 Şimdiden söz veriyorum tüm adımlarınızın gözüm kapalı arkasındayım minik kızlarım ve her adımınızda da yanı başınızdayım.Hoş geldiniz Dünyamıza yeni yol arkadaşlarımız,beraber büyüyüp,beraber öğrenip beraber keşfedeceğiz sizleri çok seviyoruz @alinlinaaltann 🧿🧿❤️❤️