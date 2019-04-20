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Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikizleri doğdu

Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina bugün dünyaya geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi, 17:32

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikiz kızları Alin ve Lina bugün dünyaya geldi. Son hazırlıkları geçtiğimiz günlerde tamamlayan çift, henüz doğan kızlarının fotoğrafını yayınlamadı.

Cumhuriyet İMECESİ