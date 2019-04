Biri anestezi uzmanı, diğeri çocuk cerrahı olan İlksöz çifti ülke ülke geziyor

Bu sözler, işlerini ve evlerini geride bırakarak karavanda yaşamaya karar veren ve dünya turuna çıkan İlksöz çiftine ait. Biri anestezi uzmanı, diğeri çocuk cerrahı. İstanbul’dan geçen ay karavanlarıyla yola çıkan İlksöz çifti, 3.5 ay boyunca 35 ülkeyi gezmeyi ve 30 bin kilometre yol yapmayı hedefliyor. İlksöz çifti “Bir şekilde çok para kazandığımızı veya ailelerimizin zengin olduğunu düşünüyorlar. İkimiz de öğretmen çocuğuyuz, ailelerimiz zengin değil ve biz de çok para kazanmıyoruz, sadece hayata bakış açılarımız farklı. İnsanlar bugün milli piyango çıksa muhtemelen gidip büyük bir ev ve araba alırlar, biz yeni yolculuk planı yaparız” diyorlar.



Yıllarca hastalara şifa dağıtan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aylin İlksöz 8 yıllık, eşi çocuk cerrahı Tufan İlksöz 14 yıllık hekim. “Çok belirsiz bir yola çıktık zaten, biraz yaşayarak göreceğiz” diyen çift, karavanla dünyayı gezme fikrinin ortaya çıkışına ilişkin “Yoğun bakımda çalışırken çok uzun süre bilinci kapalı ve makineye bağlı olarak takip ettiğimiz hastalar oluyor. Onlara bakarken hep bir gün aynı durumda olursak aklımızdan ne geçer acaba diye düşünüyorduk. ‘Keşke daha büyük bir evde yaşasaydık’ demeyeceğimizi biliyoruz, ‘keşke daha çok şey görseydik’ diyeceğiz. İki doktor olarak hayatın her zaman çok ani ve çok erken bittiğinin farkındayız, bir sürü kişiye yakınlarının ölüm haberini verdik, hiçbir ölüm ‘planlı’ olmuyor. O yüzden artık hayallerimizi ertelememeye karar verdik” diyor.



‘Düğün yapmadık’



“Doktorlar tabii, para da var, dünyayı gezerler, bundan kolay ne var” yönündeki söylemlere ilişkin İlksöz çifti, şu yanıtı veriyor: “Ailelerimiz zengin değil ve biz de çok para kazanmıyoruz, yalnızca hayata bakış açılarımız farklı. 2.5 yıl önce evlendik, düğün yapmadık, gelinlik almadık, yüzük takmıyoruz, bir nikâh dairesinin koridorunda nikâh kıyıp arkadaşlarımızla eğlenmeye çıktık. Adı gelinlik de olsa altı üstü bir elbiseye o kadar para vermeyi aklımız hiç almadı, evde bir koltuk varken gidip yeni koltuk almayı hiç anlamadık, ayakkabımız eskimeden yeni ayakkabı almıyoruz. Bunların hepsi çöpe atılmış para, zaman ve bir hayat gibi geliyor. Bu eleştirileri yapan arkadaşların çoğuna bugün milli piyango çıksa muhtemelen gidip büyük bir ev ve araba alırlar, biz yeni yolculuk planı yaparız. Bu yolculuk için de işlerimizden vazgeçtik, arabamızı ve eşyalarımızı sattık, harcamalarımızı minimuma indirdik.”

‘Çocuğumuzu da dahil etmek isteriz’ Yolculuk fikrinin uzun süredir akıllarında olduğunu ancak karavan fikrinin yeni olduğunu söyleyen çift “Bu hayat tarzını olabildiğince uzatmak istiyoruz, otel/hostellerde kalmak ve uçak paraları çok fazla oluyor ve bizim öyle bir paramız yok. Çocuğumuz yok, çocukları ikimiz de çok seviyoruz, ama çocuk sahibi olmayı şimdilik planlamıyoruz. Bir gün bizim de çocuğumuz olursa imkânlarımız ve şartlar dahilinde onu da bu yaşam şekline dahil etmeyi çok isteriz” diyorlar.

‘Plansız geziyoruz’

Karavanla seyahatte bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirten İlksöz çifti yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Karavanımızın şu anki haliyle şofben takılamayacağını yola çıkmadan 2 gün önce öğrendik, kettleda su ısıtır kovaya koyar yıkanırız dedik moralimizi bozmadık. 1.80 boyu olan Tufan’ın, 1.70 uzunluğu olan yatakta yatması çok zor oluyor... Mutfak kısmında ikimiz aynı anda bulunamıyoruz. Su deposunu doldurmak ve kirli su deposunu boşaltmak her seferinde gözümüzde büyüyor. Her hareket ettiğimizde eşyaların bir yerlere savrulmasını engellemek baya vaktimizi aldı. Ailelerimiz seyahate çıkarken ilk başta tedirgin oldu. Ama şu an bizden daha heyecanlılar. Gideceğimiz yeri önceden araştırmıyoruz. Gittiğimiz şehri yürüyerek gezmeyi seviyoruz. Herkes Milano’ya gittiğinde Duomo Katedrali’ni görüyor ama bir kadın için Fransa’dan kalkıp İtalya’ya gelmiş sonra da çok severek Duomo’nun arka sokağında küçük bir kahve dükkanı açmış yaşlı amcanın hikayesini bizimle beraber çok az kişi biliyordur. Bu yüzden plansız gezmeyi çok seviyoruz. Bu yolculuktan sonra büyük Güney Amerika turu yapmak istiyoruz.”

Dövme yaparak para kazanıyoruz

Dr. Tufan İlksöz, karavanla seyahatleri sırasında tutkusu olan dövme ile hem para kazanıyor, hem de hobisini yapıyor. Eşi Aylin İlksöz, “Avrupa ve dünyada dövme fuarları var, onlarda stand alıyoruz. Dövme yapabilirsek seyahatin devamı için benzin parası oluyor. Dünyayı gezme fikri asıl olarak benim hayalimdi, dövme yapmak da Tufan’ın hayali. Hayallerimizi birleştirip ortak bir hayal yarattık” diyor.