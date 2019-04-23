Vedat Milor’dan kendisini eleştiren takipçisine: Sana ne hödük

Milor’un bu seferki adresi İtalya’ydı. İtalya’nın Caianello Vecchio bölgesindeki Il Contadino Agriturismo isimli restoranı ziyaret eden Milor, Instagram’da yayınladığı videoda mekanın menüsü ve fiyatlara dair de paylaşımda bulundu. Çok sayıda kullanıcı açıklayıcı üslubu ve verdiği bilgiler, öneriler için Milor’a teşekkür ederken; bazıları da ünlü gastronomi yazarı ‘Avrupa sevicilik’ yapmakla ve ‘Türkiye’yi tanıtmamakla’ suçladı.

Bir takipçisinin, “İtalya’nın türlüsünü reklam yapacağına Anadolu’yu dolaş da bizim türlüleri tanıt” demesi üzerine ise Milor, “Sana ne hödük” cevabını verdi. "Hödükten gelen hakaret iltifat sayılır" diye de ekleyen Milor, bir süre sonra yorumunlarını sildi.

Öte yandan Milor, neden yurt içinden daha az paylaşım yaptığı yönünde saygı çerçevesi içinde sorulan ise şöyle yanıtladı:

“Türkiye’de değilim. Her gün oradan paylaşım yapmak için TV programım olmalı ve vaktimin önemli kısmını orada geçirmem lazım. Benden istediğiniz fiziksel imkansızlığa giriyor.”

Milor, paylaşımlarını yorumlara kapatması önerileri üzerine de şunları söyledi: “Bazen sizlerden yeni şeyler öğreniyor ve yazılarım için ilham alıyorum. Bu şansı kaybederim.”