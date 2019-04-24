Ünlü Piyanist Şevket Uğurluer hayatını kaybetti!

Şevket Uğurluer, müzikseverlerin 18 yıl aralıksız program yaptığı TRT'de her hafta sesini ve piyanosunu dinlediği değerli sanatçı hayatını kaybetti. Mandolinle başladığı sanat hayatında birçok ödül kazanmış usta yorumcu, Şevket Uğurluer, 81 yaşında hayata veda etti.

10 gündür hastanede zatürre tedavisi gören ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer, bugün hayatını kaybetti. 25. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen, sayısız ünlüye piyanosuyla eşlik eden 81 yaşındaki sanatçı, çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Uğurluer için ilk olarak Cemal Reşit Rey'de bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek..

ŞEVKET UĞURLUER KİMDİR?

Şevket Uğurluer 1938'de doğdu. Türk pop müziğinden rock and rolla, cazdan bluesa kadar birçok türde müziği yorumlayan piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer'in müziğe başlaması, ilkokul sıralarında mandolinle oldu.

İlk profesyonel çalışmalarını 1955 yılında yapan Şevket Uğurluer, 1961 yılına kadar çeşitli orkestralarda çalıştıktan sonra, kendi orkestrasını kurarak İstanbul gece kulüplerinde çalışmaya başladı.

Dönemin belli başlı orkestralarında 1961 yılına kadar görev alan Uğurluer, henüz 17 yaşındayken Erol Büyükburç, Metin Ersoy, Kanat Gür ve Salim Ağırbaş'la birlikte kendi adını taşıyan bir orkestra kurdu. "Şevket Uğurluer ve Arkadaşları" adlı orkestra ile devrin önemli şarkılarını seslendirip, folk ve klasik Türk müziği eserlerini caza adapte eden Uğurluer'in "Not Responsible", "Tombalacık Halimem", "You" isimli 45'lik plakları o yılların popüler eserler arasında yer aldı..