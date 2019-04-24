Berna Tan statları 'Kına' ile inletiyor

Türkiye'nin tüm statlarında maç sonlarının vazgeçilmezi olan Berna Tan'ın Kına şarkısı dikkat çekmeye devam ediyor. Şarkıcı, yeni teklisi 'Alyans' ile yeni bir heyecan yaşıyor.

Kına ile uzun ve güzel bir süreçten geçtiğini aktaran Berna Tan'ın şarkısı YouTube'da da 80 milyon tıklanma sayısına ulaşarak hatırı sayılır bir başarı yakaladı. Kına'nın 80 milyonluk Türkiye nüfusu kadar tıklanması hoş bir tesadüfe sebep oldu.

'KINAYI BEN BİR KEZ YAKTIM'

Taraftarların şarkısına gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu belirten Berna Tan, "Bir şarkıyı şarkı yapan aynı zamanda yorumcusudur. Bazen bir kıyafeti kime giydirirseniz giydirin uymaz. Çünkü en çok yakışanı vardır. 2012 yılında bir başkası tarafından okunan bu şarkı, bana sıfır şarkı diye satıldı. Şükürler olsun yorumumla 80 milyona ulaştık ve tüm Türkiye'de slogan haline geldi. Stadyumlar, sokaklar, kına gecelerinde insanlar 'Kına'ya hep bir ağızdan eşlik etti" dedi.

Kına'nın patlamasının ardından bazılarının nemalanmaya çalıştığını belirten Tan, "Bu kadın şarkısını, bir erkeğe okuttular, ama bunlar beyhude çabalar oldu. Ben kınayı çoktan yaktım, şimdi onlar kınayı istedikleri yere yakabilir"