Berk Oktay hapsi istenen avukat eşiyle uzlaşmak istemedi

‘’BENDE ONUNLA UZLAŞMAK İSTEMİYORUM’’

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay hakkında savcılık, “Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Oktay, savcılığa “uzlaşmak istemiyorum” demişti. Merve Oktay da geçtiğimiz günlerde savcılığa verdiği dilekçesinde Berk Oktay ile uzlaşmak istemedi. Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Berk Oktay ile Merve Oktay’a ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

"UZLAŞMAK İSTEMİYORUZ"

Savcı isnat edilen suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle, kamu davası açılmadan önce şüpheli Merve Oktay’ın mağdur Berk Oktay’ın uzlaşmak isteyip istemediklerini teklif edilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vermişti. Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği dilekçesinde, “Biz uzlaşmak istemiyoruz. Hala şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

"BENDE ONUNLA UZLAŞMAM"

Savcılık Merve Oktay’ın cevabını bekliyordu. 12 Nisan günü Oktay’ın avukatı Bora Karaman da savcılığa başvurarak kendilerine sunulan Uzlaşma Teklif Formu’na “uzlaşmak istemiyoruz” cevabını verdi.