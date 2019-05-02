Serenay Sarıkaya'dan yeni aşk iddialarına cevap!

Serenay Sarıkaya bu iddiayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı: ''Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim!''

KEREM'DEN SERENAY'A DESTEK

Serenay Sarıkaya'nın açıklamalarının ardından Kerem Bürsin de eski sevgilisine destek verdi. Bürsin sosyal medya hesabından şu notu paylaştı; 'Yaşadığımız sürece lütfen saygı duyun... Şu ana kadar yazılan ve çıkan bir sürü haberin doğruyla hiçbir alakası yoktur'