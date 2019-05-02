Cem Yılmaz, şehit çocukları için sahneye çıktı

Cem Yılmaz'ın kapalı gişe sahnelenen ve biletleri TEYEV yararına satılan gösterisine sanat, cemiyet ve iş dünyasın çok sayıda davetli katıldı.



Gösterinin finalinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan sahneye çıkarak Cem Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi. Cem Yılmaz, Emniyet teşkilatı ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da 'gülmeye ihtiyacım varmış' dedi.



Cem Yılmaz, geceden elde edilen gelirin çok kıymetli bir yere gitmesinden de mutlu olduğunu belirtti. Geceden elde edilen gelirle 100'ün üzerinde şehit çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursu karşılanmış oldu.