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Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel açıkladı

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisi, 2 Mayıs Perşembe yayınlanan 39. son bölümüyle sezon finali yaptı. TV8 ekranlarına veda eden Jet Sosyete dizisinin geleceği için Gülse Birsel bir açıklama yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 10:40

[Haber görseli]

TV8 ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle sezon finali yaptı. Şarkıcı Nilüfer’in de konuk oyuncu olarak rol aldığı Jet Sosyete’nin final bölümünde sürprizler yaşandı. Dizinin senaristi ve başrol oyuncularından Gülse Birsel ise final bölümünün yayınlandığı sıralarda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ‘Jet Sosyete bitti mi?’ sorusunu yanıtlayan Birsel, “Jet Sosyete ‘final’ yazdığı için hüzün, acı, isyan duygularıyla dolu tweet'ler var. Panik yok, dizi bitmiyor. Tv8'deki final bu. Yeni sezonda başka adreste devam. Adres kablolu yayından seyredilen bir TV kanalı değil. Yakında öğreneceksiniz” notunu paylaştı.

Cumhuriyet İMECESİ

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Gülse Birsel, Nilüfer