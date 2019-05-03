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Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım

Oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile 2006 senesinden bir fotoğrafını paylaştı. Korel, '13 yıl, anıları çoktan biriktirmeye başlamışız ne güzel' notunu düştü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 10:57

[Haber görseli]

Oyuncu Bergüzar Korel, 2006 senesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Korel, şimdiki eşi Halit Ergenç'in de bulunduğu fotoğrafa duygusal bir not düştü:

[Haber görseli]

'Sene 2006. Daha Binbir Gece yok. Kurtlar Vadisi Irak gösterimde. Bir kız var Arap mı o? Yok ya Türkmüş. Tanju Korel'in kızıymış hatta. Ama adı bir değişik. Bengüzel? Benkuzar? Belgüzel? Halit Aliye'de Sinan o vakitler. Ülkeyi sallamaya başlamış özellikle hastane sahneleriyle. Levent Yüksel konserindeyiz. 13 yıl... Anıları biriktirmeye çok başlamışız. Ne güzel.'

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Levent Yüksel