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'Mavi En Sıcak Renktir' filminde taciz skandalı: 10 gün çıplak gezdik

2013 Cannes Film Festivali'nde, Altın Palmiye ödülüne layık görülen 'Mavi En Sıcak Renktir' filminin setinde, iki kadın oyuncunun yönetmen tarafından tacize uğradığı iddiası ortaya atıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 11:32

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2013 yapımı 'Mavi En Sıcak Renktir' filminin çekim sürecinde, yönetmen Abdellatif Kechiche'nin başrol oyuncuları Léa Seydoux ile Adèle Exarchopoulos'u taciz ettiği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

[Haber görseli]

Cannes Film festivalinde, Palme d'or ödülünü kazanan Mavi En Sıcak Renktir adlı film, bir kadının diğer bir kadına olan aşkını ele alıyor ve filmde, yaklaşık 7 dakikalık bir cinsel ilişki sahnesi mevcut. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncularından Lea Seydoux'un gözyaşlarını tutamadığı bu fotoğraf, filmle ilgili çarpıcı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Birçok kişi, çok konuşulan bu fotoğrafın, genç oyuncunun duygulandığı anda çekilmiş bir kare olduğunu öne sürse de, Mareilhas isimli Twitter kullanıcısı, orijinali Fransızca olan bir tweet dizisiyle, gerçeğin çok farklı olduğunu anlattı.

Cumhuriyet İMECESİ