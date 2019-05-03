'Mavi En Sıcak Renktir' filminde taciz skandalı: 10 gün çıplak gezdik

2013 yapımı 'Mavi En Sıcak Renktir' filminin çekim sürecinde, yönetmen Abdellatif Kechiche'nin başrol oyuncuları Léa Seydoux ile Adèle Exarchopoulos'u taciz ettiği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Cannes Film festivalinde, Palme d'or ödülünü kazanan Mavi En Sıcak Renktir adlı film, bir kadının diğer bir kadına olan aşkını ele alıyor ve filmde, yaklaşık 7 dakikalık bir cinsel ilişki sahnesi mevcut. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncularından Lea Seydoux'un gözyaşlarını tutamadığı bu fotoğraf, filmle ilgili çarpıcı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Birçok kişi, çok konuşulan bu fotoğrafın, genç oyuncunun duygulandığı anda çekilmiş bir kare olduğunu öne sürse de, Mareilhas isimli Twitter kullanıcısı, orijinali Fransızca olan bir tweet dizisiyle, gerçeğin çok farklı olduğunu anlattı.