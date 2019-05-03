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Eski güzellik kraliçesi otel odasında ölü bulundu

Uruguay'ın eski güzellik kraliçelerinden Fatimih Davila Sosa, Meksika'da kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Otel odasında asılı vaziyette bulunan manken ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer ölümde intihar ya da cinayet şüphesi üzerinde duruyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 16:22

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Uruguay, 2006’da güzellik yarışmasında tacın sahibi olan Fatimih Davila Sosa’nın ölümüne ağlıyor… Meksika’nın başkenti Meksiko’ya iş ve tatil için giden genç manken kaldığı otelin tuvaletinde ölü bulundu. Ülkesini 2006 yılında Kainat Güzellik Yarışması’nda ve 2008 yılında da Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil eden Davila’nın soruşturmasının derinleştirildiği belirtildi.

[Haber görseli]

Boynundan asılı vaziyette bulunan Davila hakkında konuşan yetkililer, “Soruşturma devam ediyor. Davila’nın 23 Nisan’da Meksiko’ya geldiğini tespit ettik. Burada yaşayan biri ona yardım etmiş ve bu oteli ayarlamış. İş görüşmesi için Meksika’da bulunuyormuş” dedi.

Daha önce sosyal medya hesabı üzerinden, “Hayatın her anından keyif alın” mesajı paylaşan genç kadının ölümü üzerine soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Cumhuriyet İMECESİ

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