Eski güzellik kraliçesi otel odasında ölü bulundu







Uruguay, 2006’da güzellik yarışmasında tacın sahibi olan Fatimih Davila Sosa’nın ölümüne ağlıyor… Meksika’nın başkenti Meksiko’ya iş ve tatil için giden genç manken kaldığı otelin tuvaletinde ölü bulundu. Ülkesini 2006 yılında Kainat Güzellik Yarışması’nda ve 2008 yılında da Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil eden Davila’nın soruşturmasının derinleştirildiği belirtildi.

Boynundan asılı vaziyette bulunan Davila hakkında konuşan yetkililer, “Soruşturma devam ediyor. Davila’nın 23 Nisan’da Meksiko’ya geldiğini tespit ettik. Burada yaşayan biri ona yardım etmiş ve bu oteli ayarlamış. İş görüşmesi için Meksika’da bulunuyormuş” dedi.

Daha önce sosyal medya hesabı üzerinden, “Hayatın her anından keyif alın” mesajı paylaşan genç kadının ölümü üzerine soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.