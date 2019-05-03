Sevda Demirel Ivana Sert'e tepki gösterdi, Hatice'den yanıt gecikmedi

Sevda Demirel, Instagram hesabından Ivana Sert'in yeni şarkısı hakkında paylaşım yapıp, "Bir sen eksiktin. Kendi ülkesinde bir şey yapamayanlar bizim ülkemizde zirve oluyorlar komedi ötesi. Yabancı kadınlar erkeklerimizi de işimizi de elimizden alıyor bence bunlara da biraz savaş açalım" dedi. Hatice'den bu sözlere sert tepki geldi.

Demirel'in bu sözlerini duyan Ivana Sert ise Demirel'i tanımadığını söyledi. Açıklamalarının ardından 2. Sayfa programının canlı yayına telefonla bağlanan Demirel, "Biz yurt dışında çok zorluklar çekiyoruz ama yabancıları da gerçekten başımızın üstünde taşıyoruz. Özellikle Türkçe'yi konuşamayan, yarım yamalak Türkçe'siyle trilyonlar kazanan insanları adil bulmuyorum. Hanımefendinin Türkçe'si iyi değil ve böyle bir Türkçe'yle şarkı yapması adil değil" dedi.

Ivana Sert'in 'Sevda Demirel'i tanımıyorum' sözlerine de cevap veren Demirel, "30 yıldır bu ülkedesiniz hanımefendi. Siz emin olun ki beni çok iyi tanıyorsunuz. Ne demek bu ya dağdan gelen bağdakini kovuyor. Duydum ki siz kameralar kapandığında çok güzel Türkçe konuşuyormuşsunuz. Ivana Sert'in beni tanımaması da mümkün değil yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel, single çıkaran Ivana Sert’i eleştirince Hatice de tartışmaya katıldı.

Hatice, Instagram hesabından, “Sevda kimdir, necidir? Gerçi Kartal'dakiler (İstanbul'daki bir semt) iyi tanır. Laf atacağına otur, kendini eleştir” yantını verdi.