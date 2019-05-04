A+ A-

Gökhan Özoğuz: Hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yandaşların hedefi haline gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tweet'inde "Hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 12:05

Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet'i paylaşan Gökhan Özoğuz, "Osmanlı'nın geçmişimiz olduğunu benimsemiş vatandaşlarımız Atatürk'ü sevemez" noktasının bittiği bir yaklaşım. Doğrusuyla yanlışıyla tüm zamanlar bizimdir. Beni en çok etkileyen şey bu "kucaklaşma". Bu yüzden şimdiye kadar hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim" yazdı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler