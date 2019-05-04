Gökhan Özoğuz: Hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim

Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet'i paylaşan Gökhan Özoğuz, "Osmanlı'nın geçmişimiz olduğunu benimsemiş vatandaşlarımız Atatürk'ü sevemez" noktasının bittiği bir yaklaşım. Doğrusuyla yanlışıyla tüm zamanlar bizimdir. Beni en çok etkileyen şey bu "kucaklaşma". Bu yüzden şimdiye kadar hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim" yazdı.

"Osmanlı nın geçmişimiz olduğunu benimsemiş vatandaşlarımız Atatürk ü sevemez "noktasının bittiği bir yaklaşım . Doğrusuyla yanlışıyla tüm zamanlar bizimdir. Beni en çok etkileyen şey bu "kucaklaşma". Bu yüzden Şimdiye kadar hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim. https://t.co/cbVYCaXQGB — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 3, 2019