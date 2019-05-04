İzmir’de özel gece, İstanbul’da şenlik, Edirne’de Kakava ateşi

- İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği özel gecenin merkezi Gündoğdu Meydanı. Saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ritim Dans Grubu, ritim ekibi, yöresel kıyafetleriyle mankenler, farklı renklerde üstü açık süslenmiş arabalar ve karavanın yer alacağı kortej yürüyüşünün ardından, Hıdırellez ateşi yakılacak ve dilekler tutulacak.



- EDİRNE Belediyesi’nin düzenlediği Kakava Hıdırellez Şenlikleri bugün Sarayiçi’nde Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Bu yıl Kakava ile ramazan ayının başlangıcı aynı güne denk geliyor. Bu nedenle Sarayiçi’ne ‘Hıdırellez sahur sofrası’ da kurulacak.



- İSTANBUL’da her yıl Ahırkapı şenlikleriyle kutlanan Hıdırellez, bu yıl Kadıköy’de kutlanacak. Kadıköy Belediyesi’ nin katkılarıyla Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Grubu tarafından bugün Yoğurtçu Parkı’nda 15.00’te başlayacak etkinlikler, 22.00’ye kadar sürecek. Şenlikte Agopia Dans Grubu ile Romanistanbul Müzik ve dans Grubu Sahne alacak.

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, her yıl çeşitli ritüellerle kutladığı Hıdırellez Bayramı’nı, İstanbul’da Zorlu PSM Sahnesi’ne taşıyor.