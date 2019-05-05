Şükran Ovalı: Benden mutlusu yok, canım babaannecim

Futbolcu Caner Erkin ile olan evliliğinden geride bıraktığımız Ağustos ayında yaptığı doğumla annelik duygusunu tadan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’la çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Ovalı altına da şu satırları yazdı: “Benden mutlusu yok. Canım babaannecim… Ne severdin… Güzel kız görünce, Türkan Şoray gibi derdin. Ona sarıldım bu akşam senin için de… Rahat uyu ve iyi ki varsın Türkan Sultan. Işık oldun yolumuza… Eksik olma.”