Didem Soydan açıkladı: Huzurlu bir ortamda ölsün istedik

Toplumsal konularda yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken model Didem Soydan, köpeği Köpük ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Geride bıraktığımız haftalarda hayatına giren ve Köpük adını verdiği köpeği ile keyifli paylaşımlara imza atan başarılı model bu şirin hayvanın ölümle pençeleştiğini ve uyguladıkları tedavi sonrasında hayata tutunduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu. Soydan hesabından yaptığı paylaşımda şu satırları kullandı: “Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye adlık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu.”