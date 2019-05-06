A+ A-

Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilk çocukları dünyaya geldi

İngiltere Kraliyet ailesinin geçen yıl evlenen çifti Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilk çocukları dünyaya geldi. Markle'ın bir erkek çocuk dünyaya getirdiği açıklandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 16:48

[Haber görseli]

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından oğlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 70 yaşındaki Charles, İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak. Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor

Kensington Sarayı, geçtiğimiz ay Prens Harry ve eşi Meghan Markle tarafından özel kutlama yapıldıktan sonra doğumun açıklanacağını bildirmişti. Harry, kardeşi Prens William'ın aksine, bebeğin doğacağı yeri paylaşmadı.

Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz yıl, 1.5 yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere'nin Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde evlenmişti.

Cumhuriyet İMECESİ