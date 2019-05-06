Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilk çocukları dünyaya geldi

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından oğlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 70 yaşındaki Charles, İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak. Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor
Kensington Sarayı, geçtiğimiz ay Prens Harry ve eşi Meghan Markle tarafından özel kutlama yapıldıktan sonra doğumun açıklanacağını bildirmişti. Harry, kardeşi Prens William'ın aksine, bebeğin doğacağı yeri paylaşmadı.
Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz yıl, 1.5 yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere'nin Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde evlenmişti.
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We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.