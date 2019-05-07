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Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine cevap

Oyuncu, komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz'dan, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin paylaşımına tepki gösteren takipçilerine cevap gecikmedi.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 16:30

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YSK'nin İstanbul kararının ardından kişisel Twitter hesabından Cem Yılmaz,
"Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek" ifadelerini kullanmıştı.

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Ardından da "Her şey çok güzel olacak" filminden bir kare paylaştı.

Yılmaz bu paylaşımının ardından kendisini eyeştiren takipçilerin mesajlarını ekranında "Size bazı ibretlik insanlar sunayım" ifadesiyle paylaştı.

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Devamında da "Ben vatanını,milletini seven sade bir vatandaşım :) Siyasetten de hiç hoşlanmam Sen bir adayı seversiiiiin, ben öbür adayı severim ..öyle değil mi güzel kardeşim ( tane tane anlat cem abi )Sen “bazı” insanları seversin, ben “herkesi “severim....Belki de farkımız budur?" diyen Yılmaz 5 gün önce şehit aileleri yararına katıldığı bir program hakkında yapılan haberi takipçilerine hatırlattı.

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