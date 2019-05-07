Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine cevap

YSK'nin İstanbul kararının ardından kişisel Twitter hesabından Cem Yılmaz,

"Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından da "Her şey çok güzel olacak" filminden bir kare paylaştı.

Yılmaz bu paylaşımının ardından kendisini eyeştiren takipçilerin mesajlarını ekranında "Size bazı ibretlik insanlar sunayım" ifadesiyle paylaştı.



Devamında da "Ben vatanını,milletini seven sade bir vatandaşım :) Siyasetten de hiç hoşlanmam Sen bir adayı seversiiiiin, ben öbür adayı severim ..öyle değil mi güzel kardeşim ( tane tane anlat cem abi )Sen “bazı” insanları seversin, ben “herkesi “severim....Belki de farkımız budur?" diyen Yılmaz 5 gün önce şehit aileleri yararına katıldığı bir program hakkında yapılan haberi takipçilerine hatırlattı.