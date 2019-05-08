Cardi B’nin 250 bin dolarlık elbisesi

Dün düzenlenen MET Gala’yı bu hafta çok konuşacak gibiyiz. Zira davet sona erse de dedikodular, kıyafet detayları gibi konular yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Kanye West galaya 43 dolarlık ceketle gelirken, Cardi B’nin bordo elbisesine paha biçilemiyor… Çünkü sadece B’nin meme uçlarının olduğu yerlere 2 adet yakut işlenmiş…

Stefere Jewelry’in iki yakutunu meme ucu gibi tasarlayan Browne, bu yakutların her birinin 250 bin dolar olduğunu açıkladı. Cardi B ise bunu doğruladı ve “Onlardan birini kaybedersem, Birkin çantamı satmak zorunda kalırım” dedi.

Rihanna’nın 2015 MET Gala’sında giydiği elbise ile büyük benzerlik taşıyan tasarım, tül ve dolgulu ipek organze kumaştan hazırlandı. Tasarımın yapımı 2 bin saatten fazla yani yaklaşık 84 gün sürmüş. 35 kişilik bir ekibin çalıştığı elbiseye 30 bin tüy kullanılmış.

Kaynak: Sözcü