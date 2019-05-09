Canlı yayında gerginlik! İbrahim Kutluay ilk kez konuştu!

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan İbrahim Kutluay, eski eşi Demet Şener hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı. Boşanma süreci boyunca suskunluğunu koruyan Kutluay ilk kez konuştu.

İşte İbrahim Kutluay'ın açıklamalarından satır başları:

''Şunun bilinmesini istiyorum ki, ben bu konularda hiç konuşmadım, hiçbir şekilde polemiğe girmedim. Sadece geçen nafakayı ödemediğime dair bir beyanatta bulundular ve dava açıldı. Ben de nafakayı ödediğime dair makbuzları mahkemeye sundum. Gerekirse yine paylaşırım.

Bu konuyla ilgili hukuki bir açıklama da yapacağım. Ancak üzüldüğüm nokta şudur; ben çocuklarıma çok düşkün bir babayım. Beni tanıyan insanlar ve herkes çok iyi bilir. Benim için öncelik her zaman çocuklarımdır. Bu konuyla ilgili eski eşim sürekli yalan beyanatlarda bulunurken, ben çıkıp bu konulara yorum getirmedim.

Şimdi çocuklarımın ruh halini düşünüyorum. O bakımdan bugün sadece şunu belirtmek istiyorum ki, 'Çocuklarımın sigortalarını iptal ettirdi' diye açıklamaları var. Bunun tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmek için bağlandım. Çünkü çocuklarım benim için hassas bir konu. Gerekirse çocuklarımın sigortalarının devam ettiğine dair belgeyi sizlerle de paylaşırım.

Zaten avukatım aracılığı ile yapacağım açıklamada buna da yer vereceğim. Mahkeme kararını hiçe sayarak Demet'in evine gittiğim kesinlikle doğru değil.

Olay şöyle gelişmiştir: Oğlum Ömer beni aradı. 'Baba akşam yemek yiyelim, beraber olalım' diye. Her çarşamba kendisiyle görüşürüz, akşam da bende kalırdı. Ömer'i yoldan aradım. 'Geliyorum' demek için telefona cevap vermedi. Yine aradım yine cevap vermedi.



Sonrasında ulaştım, 'ne oldu oğlum' dedim. 'Annem izin vermedi' dedi. Ben de döndüm evime gittim. Bütün olay bundan ibarettir. Bir babayla çocuğun ilişkisini bu kadar basite indirmek tarif edilemeyecek bir davranış biçimi. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Benim için çocuklarım önemli.

Şunu bilmenizi istiyorum ki, ilk günden itibaren kimse mağdur edilmedi. Davanın açıldığı ilk günden itibaren tedbir nafakasını günü gününe ödedim. 2,5 yıldır bütün dekontları bende mevcuttur. Daha sonra anlaşmalı boşandık. 3 milyon TL'yi Demet'e mahkeme huzurunda verdim. Çocuklarıma bağlanan nafakayı her ayın 15’inde ödediğim gibi geçtiğimiz ayda ödedim. Bunların hepsi dekontlarıyla bende mevcut.

Çocuklarımın doğduğu ilk günden itibaren sigortaları tarafımdan karşılanmaktadır. Tıpkı bu sene olduğu gibi. 01/01/2019 tarihinden itibaren sigorta şirketlerinden yenilenmiş poliçeler tarafımda mevcuttur. İsterseniz paylaşabilirim. Kimseyi mağdur etmedim, kimsenin mağduru oynamaya hakkı yok. Kamuoyunu kandırmasınlar, artık kimse bunlara inanmıyor.