756 bin görme engelliden 250’si rehber köpek alabilmek için bekliyor

Nestlé Purina PetCare ve Rehber Köpekler Derneği, daha çok görme engelliyi rehber köpeklerle buluşturmak amacıyla dün Taksim’de bir toplantı düzenledi. Katılımcılara rehber köpeklerin görme engellilerin hayatındaki rolü anlatıldı.



Yalnızca 4 rehber köpek



Nestlé Purina Petcare Genel Müdürü Ayça Erkol, 2015’ten bu yana Rehber Köpekler Derneği’ni desteklediklerini ve derneğin mama sponsorluğunu yürüttüklerini belirterek “En önem verdiğimiz şeylerden biri de yeni rehber köpeklerin yetişmesine destek olabilmek. Rehber köpekler, görme engelli bireylerin hayatında büyük önem taşıyor” dedi.



Rehber Köpekler Derneği Kurucularından avukat Nurdeniz Tuncer ise “Şu anda aktif olarak çalışan rehber köpek sayımız 4, terapi köpeği sayımız 3 ve eğitimde olan köpek sayımız ise 7. Desteklerin artmasını diliyoruz” diye konuştu.



Rehber köpek sahibi görme engelli Yusuf Uçar ise toplantıda kendi tecrübelerini paylaştı. Hayatını rehber köpeği Aslan’dan önce ve Aslan’dan sonra olarak ikiye ayırabileceğini söyleyen Uçar, “Eskiden görme engelliydim ama artık Aslan ile görebiliyorum” dedi.

Yüzde 90 görme kaybı şartı

Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla yürütülen eğitim programıyla köpekler 3-6 ay süreyle eğitim alıyor. Eğitim sonucunda rehber köpek olamayan köpekler ise terapi köpeği oluyor. Rehber köpek sahiplenebilmek için ise yüzde 90 oranında görme kaybının olma koşulu bulunuyor. Birbirlerine bir ayda uyum sağlıyorlar.