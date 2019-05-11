Tuba Ünsal'ın paylaşımı tepki çekti

İlk evliliğini Cem Çantaş ikinci evliliğini de Mirgün Cabas'la yapan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu. Yaptığı paylaşımda eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek zorunda olan erkeklere destek veren Ünsal, kadın takipçilerinin tepkisine maruz kaldı.
"2 EŞİMLE KIRMADAN DÖKMEDEN AYRILDIK"
Ünsal açıklamasında şunları söyledi: "İki şahane adamdan iki şahane çocuğum oldu. İkisiyle de kırmadan dökmeden ayrıldık. Bu sadece benimle ilgili değildi, eski eşlerimin de katkısıyla oldu. Birini kalpten sevince ayrılıkta canın ne kadar yanarsa yansın o sevgiyi başka bir forma evirmek gerekli. Yoksa bu dünyaya getirmeye karar verdiğimiz çocuk çok etkilenir, yıpranır, hayata karşı baştan müthiş bir korkuyla başlar.
"SAĞLIKLI KARISINA ÖMÜR BOYU NAFAKA ÖDÜYOR"
Bu gönderiyi Instagram'da gör
İki tane şahane adamdan iki tane şahane çocuğum oldu. İkisiyle de kırmadan dökmeden ayrıldık. Bu sadece benimle de ilgili değildi ikisinin de katkısıyla oldu. Birini kalpten sevince ayrılıkta canın ne kadar yanarsa yansın o sevgiyi başka bir forma evirmek gerekli. Yoksa bu dünyaya getirmeye kendi kararımızla karar verdiğimiz çocuk çok etkilenir, yıpranır, hayata karşı baştan müthiş bir korkuyla başlar. İyi anne baba olmak bence buradan başlıyor. Etrafta bize sunulan kavgalı dövüşlü boşanmalar, birbirine ağız dolusu hakaret eden insanlardansa iyiyi seçen çiftler medya tarafından örnek olarak sunulmalı. Bu noktada gerçek feminizmin tam da bu noktada başladığını düşünüyorum. Eşitlik... ve nafaka olayının çifte standardını görüyorum. Malesef pek çok erkek bu konuda zor durumda bırakılıyor. Ayrıldığı karısı gayet sağlıklı, çalışabilecek, üretebilecek imkanlarda bile olsa ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Sözüm hayatını evine adamış olan çalışamayan kadınlara değil. Kadın erkek eşitliğinden bu kadar dem vururken neden erkek ömür boyu ayrılığın maddi yükünü göğüslüyor?ilkkez bunu söyleme gereği duyuyorum, iki ayrılığımda da hiçbir talebim olmadı hatta sadece çocuklarımı ve kişisel eşyalarımı aldım çıktım. Benim ki de biraz fazla gelebilir ama benim içinde bulunduğum şartlarda iki taraf için en uygunu buydu. Bunu avantaj olarak gördüm, yeni bir ev yeni eşyalar yeni kurulan hayat... Allaha şükürler olsun ki tabiki bunu yapacak maddi gücüm vardı, ya da bi mucize oldu ve bir ayda inanılmaz işler yapmaya ve kendi düzenimi kuracak imkanları sağlamaya başladım. Evren/Allah size doğru yol seçtiğinizde hep destek oluyor. Yeni çıkan çiftler arasındaki boşanma yasasını destekliyorum, yasa diyor ki haklı bile olsan ayrılıktan sonra ömür boyu nafaka alamazsın, evlilik süresine ve kadının durumuna göre buna bir kısıtlama getiriliyor. Kadın da erkek de çocuk dünyaya getirirken ortak karar veriyorlarsa o ilişkinin bitminde de sorumluluğu eşit üstlenmeli #equality
Nafaka olayının çifte standardını görüyorum. Maalesef pek çok erkek bu konuda zor durumda bırakılıyor. Ayrıldığı karısı gayet sağlıklı, çalışabilecek bile olsa ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Sözüm hayatını evine adamış olan kadınlara değil. Neden erkek ömür boyu ayrılığın maddi yükünü göğüslüyor? İlk kez bunu söyleme gereği duyuyorum; iki ayrılığımda da hiçbir talebim olmadı. Hatta sadece çocuklarımı ve kişisel eşyalarımı aldım çıktım."
2 EVLİLİK YAPMIŞTI
Tuba Ünsal ilk evliliğini Cem Çantaş ile yapmıştı. 2010'da nikah masasına oturduğu, kızı Sare'nin babası Murat Pilevneli'den 2012'de boşanmıştı. 2013'te hayatını birleştirdiği, Civan Mert'in babası Mirgün Cabas'tan ise haziran 2018'de boşanmıştı.