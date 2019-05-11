Tuba Ünsal'ın paylaşımı tepki çekti

İlk evliliğini Cem Çantaş ikinci evliliğini de Mirgün Cabas'la yapan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu. Yaptığı paylaşımda eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek zorunda olan erkeklere destek veren Ünsal, kadın takipçilerinin tepkisine maruz kaldı.

"2 EŞİMLE KIRMADAN DÖKMEDEN AYRILDIK"

Ünsal açıklamasında şunları söyledi: "İki şahane adamdan iki şahane çocuğum oldu. İkisiyle de kırmadan dökmeden ayrıldık. Bu sadece benimle ilgili değildi, eski eşlerimin de katkısıyla oldu. Birini kalpten sevince ayrılıkta canın ne kadar yanarsa yansın o sevgiyi başka bir forma evirmek gerekli. Yoksa bu dünyaya getirmeye karar verdiğimiz çocuk çok etkilenir, yıpranır, hayata karşı baştan müthiş bir korkuyla başlar.

"SAĞLIKLI KARISINA ÖMÜR BOYU NAFAKA ÖDÜYOR"

Nafaka olayının çifte standardını görüyorum. Maalesef pek çok erkek bu konuda zor durumda bırakılıyor. Ayrıldığı karısı gayet sağlıklı, çalışabilecek bile olsa ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Sözüm hayatını evine adamış olan kadınlara değil. Neden erkek ömür boyu ayrılığın maddi yükünü göğüslüyor? İlk kez bunu söyleme gereği duyuyorum; iki ayrılığımda da hiçbir talebim olmadı. Hatta sadece çocuklarımı ve kişisel eşyalarımı aldım çıktım."

2 EVLİLİK YAPMIŞTI

Tuba Ünsal ilk evliliğini Cem Çantaş ile yapmıştı. 2010'da nikah masasına oturduğu, kızı Sare'nin babası Murat Pilevneli'den 2012'de boşanmıştı. 2013'te hayatını birleştirdiği, Civan Mert'in babası Mirgün Cabas'tan ise haziran 2018'de boşanmıştı.