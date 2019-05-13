Lezzetin Oscar’ını aldı

Gerçekten kolay mı sanılıyor acaba? Ya da kültürü, dili, alışkanlıkları farklı bir ülkede tutunabilmenin sadece şansın yardımıyla mümkün olduğuna gerçekten inananlar var mı? Eğer varsa, bunu yeniden düşünmelerini öneririm. Şanstan çok, çalışmayla, kararlı olmayla, nihayet zorluklardan yılmamayla geliyor başarı. Mazlum Demir bunun iyi bir örneği sayılmalı. 1990’da gittiği İngiltere’de yabancısı olduğu egemen kültüre, kendi rengini yitirmeden uyum sağlayan, şimdi ise o kültürün pek zayıf mutfağına ciddi katkılar yapan biri olarak başarısıyla hayranlık uyandırıyor.

Bulaşıkçılıktan devler ligine

Şans denecekse eğer, eğitimin önemine inanmış bir emekçi ailenin çocuğu oluşu için söylenebilir bu. Sonrası sadece kendi çabalarıyla elde edilmiş başarılardır. Önce tekstilde şansını deneyip, ardından lokantacılıkta karar kılan babasının yanında, koleji bitirdikten sonra mesleğe ilk adımını attığında, henüz 15 yaşında bir çocuk olarak bu işi yapmaya hiç niyeti yoktur aslında. Ancak zamanla sevip, sektörde para kazanmaya karar vermesiyle, babasının İngilizleri lokantasına çekecek tek bir yardımcısının olmadığını görür. İngiltere’de okuyup pilot olan ağabeyi ile psikoloji okuyan ablasının işsiz kalmaları da kararında etkili olmuştur. Ağabeyin teşvikiyle daha ciddiye alır lokantacılığı. Tam 13 yıl babasının yanında çalışır, baş şefliğe yükselir. Kafasında bambaşka projeler vardır. İtalyan restoranlarında çalışıp, İtalyan mutfağına hâkim olur. Bildiklerini ağabeyinin kafesinde hayata geçirir. “Dönemin çok ötesinde işler yaptık o kafede ama fazla lüks oluşu yüzünden iş yapamadık” diye anlatıyor. Ama mal sahibi, yaptıkları işi o kadar beğenmiştir ki ona başka bir yerde çok ucuza bir yer verir. Ortağıyla birlikte kafede yaptıklarının aynısını, ama daha deneyim kazanmış olarak hayat geçirirler. İlk lokantaları burasıdır.

Tuzun bozduğu ortaklık

Bir marka haline gelmesi uzun sürmez. Her şeyin tazesini yerinden alır, öğrenmesi gereken ne varsa öğrenmeye çalışır. Ancak ortağıyla ayrılır bir süre sonra. Nedeni, ortağının babasının bir müşterinin çorbanın tuzlu oluşundan şikâyet etmesi üzerine, çorbadan bir kaşık içip tuzunu kontrol etmesidir. “O an restoranı satmaya kara verdim” diye anlatıyor bunu Mazlum Pınar.

Yeniden kafe işletmeciliğine dönüşünü “on yıl geriye döndüm” olarak tanımlıyor. Yeni kafe için değişik tasarıları vardır, hepsini hayata geçirir. Bugün kendisine ün kazandıran Skew restoranın ortaya çıkışı böyle olur. Londra’nın Yunanların yoğun yaşadığı Cockfester bölgesindeki Skew’u Anadolu mutfağı üzerine kurar. Açık mutfak yapar, müşterilerin ne yaptıklarını görmesi için. Küçük tabaklarda bol meze sunarlar. Bölge sakinleri, kebap üzerine kurulu sandıkları Anadolu mutfağının bambaşka bir temsilcisiyle karşılaşırlar böylelikle. 2013 biraz sıkıntılı geçer. Ama Mazlum Demir Mutfaktan yana şanssız İngilizlere damak tadı armağan eden en iyi şef: Mazlum Demir Ödemden kurtulun Vücuttaki aşırı sıvı birikimi durumu ödem olarak tanımlanır. Havaların ısınmasıyla birlikte vücuttaki şişkinlik ve buna bağlı olarak ödem şikâyetleri de artmaktadır. Derinize parmağınızla bastırdığınızda hafif bir çöküntü oluyor ve parmak iziniz görünüyorsa, vücudunuzda ödem var demektir ve bu durum bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilir. u Yeterli miktarda su içtiğinizi düşünüyor ve buna rağmen idrara çıkmıyorsanız, şişkinlik genelde sabahları göz altı ve yüzünüzde daha belirgin ise böbreklerde bir problem akla gelebilir. u Ayak ve ayak bileklerinizde daha fazla şişlik varsa, kalp ve damar dolaşımında herhangi bir problem olabilir. u Bazı durumlarda ise ödeme yol açan bir hastalık saptanamaz. Bu durum “idiyopatik (nedeni bilinmeyen) ödem” olarak isimlendirilir. İdiyopatik ödem genellikle genç - orta yaşlı kadınlarda görülür. Nedeni tam olarak bilinmese de gerginlik, fazla kilo, aşırı karbonhidrat tüketimi, bol tuzlu beslenme gibi nedenler ödeme yol açmaktadır. MERVE SAATÇİ Türk Kalp Vakfı Diyetisyeni Ödem attıran bitki çayı u Malzemeler: Yarım demet maydanoz, 1 adet yeşil elma, 1 küçük parça taze zencefil, 2 adet kabuk tarçın, yarım limon suyu, 2 dal taze nane u Yapılışı: Bütün malzemeleri 1 litre suda 10 dakika kaynatın. Süzdürüp gün içerisinde sıcak ya da soğuk tüketebilirsiniz. Az su tüketiminde sıvı birikir u Aşırı sıcak hava: Sıcak havalar damarları genişleterek dolaşımın bozulmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden çok sıcak havalarda serinletici içecekler içerek ve kendinizi güneşten koruyarak ödem şikâyetlerinizi azaltabilirsiniz. u Tuzlu besin tüketimi: Aşırı tuz tüketimi vücutta su tutarak ödeme sebep olabilir. Günlük tuz tüketiminizin 1 silme çay kaşığını geçmemesine özen gösterin. Turşu, konserve, soya sosu, tuzlu peynir ve zeytinler bu ölçünün üstüne çıkmanızı kolaylaştıracak besinler olduğu için uzak durmaya çalışın. u Yetersiz su tüketimi: Vücudunuzu susuz bıraktığınızda, vücut kendi iç dengesini sağlayabilmek adına besinler yoluyla aldığınız bütün sıvıyı biriktirmeye başlayacaktır.

Fazla kilo ve hareketsizlik: Fazla kilo damarlar üzerinde ekstra basınç oluşmasına, dolaşımın yavaşlamasına sebep olmaktadır. Dokulardan damara akışın bozulması sonucunda vücuttaki sıvı dengesi bozulmaktadır. u Âdet dönemi ve hamilelik: Bu dönemlerdeki hormonal değişimler vücutta sıvı birikmesine neden olabilir. Her gün 2.5 - 3 litre su için! u Şeker, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidrat içeren besinlerden uzak durun. Bu tarz besinler, kan şekeri ve insülin seviyelerinde hızlı artışa neden olarak böbreklerdeki sodyumun emilimini artırabilir. Sodyumun artması ise ödeme sebep olacaktır. u Kiraz, ananas, kayısı, salatalık, maydanoz gibi besinler, içeriğindeki yüksek su seviyesinden dolayı ödemi atmaya yardımcı olur. u Potasyum, sodyum seviyesini azaltarak, idrar üretimini artırır ve vücuttaki su birikimini azaltmaya yardımcı olur. Beslenmenizde muz, avokado, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveler gibi zengin potasyum kaynaklarına yer verin. u Her gün 2.5–3 litre su içmeye özen gösterin. kararlıdır, “yapmasam mutsuz olurdum” dediği işinde ilerlemekten. Koyunuyla kuzusuyla ünlü Yorkshire’dan kuzu eti getirtir. Tüm ürünleri çiftliklerden temin eder. Baharat getirmek için Lübnan’a gider. Sonuç olağanüstüdür. Skew’un ünü tüm Londra’ya yayılır. Kariyer yapak isteyen aşçı adaylarının staj yapmak, çin sıraya girdikleri bir restorandır artık. Zamanla ülkenin en tanınmış simalarının da mekânı olur. Ünlü boksör Anthony Joshua, Spy Girls’den Emma’nın yanısıra, Arsenal ve Tottenham Hotspur’un futbolcularının uğrak yerine dönüşür. 2014’te Yılın Genç İşletmecisi ödülünü alır. 2016’da yılın genç şefi seçilir. 2017 ile 2018’de yine genç şef ödülünün sahibi odur. Televizyonların dikkatini çektiği yıl 2017’dir. Ülkenin en tanınmış DJ’i Chris Evans’ın programına davet edilir. İngiltere Parlamentosu’na yemek verir. Tanınmış, çok satışlı akşam gazetesi Evening Standart’ta hakkında iki sayfa tanıtım yazısı yer alır.

Televizyonların gözdesi

2018’de yine bir başka ünlü DJ Chris Stark gelip Skew’da çekim yapar. Demir, BBC Saturday Kitchens’a video hazırlar. Video o kadar beğenilir ki programa canlı konuk olarak davet edilir. Bu programa çıkan ilk Türk’tür. Programda yaptığı Okyanus kebabı dünyaca ünlü şef Michale Rough’un da aralarında bulunduğu şeflerce çok ama çok beğenilir. Ülkenin en çok izlenen televizyonu olan ITV News, mekâna gelip bir VTR çeker. Ahtapot mürekkebi kullanarak yaptığı siyah pideden uzun uzun söz edilir ITV News’da. Sabah program GMTV’nin canlı yayınında da Mazlum Demir vardır. Ciddi İngiliz gazetesi Guardin’da bile, hakkında övücü yazılar yer alır. Yemek bloggerlarının en çok söz ettiği restorandır Skew.

Filipinli aşçıların da olduğu restoranında Filipin ve Türk mutfağından lezzetler özellikle çok beğeniliyor. Geçen yıl 6’ncısı düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri’nde İngiltere’nin en iyi şefi seçilir Mazlum Demir. Ödül töreninde kimler yoktur ki, Birleşik Krallık Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nadhim Zahawi ve Gölge Kabine üyesi Angela Rayners’ın da aralarında bulunduğu 50’den fazla milletvekili ile 20 dolayında Lordlar Kamarası üyesi de törende yer alır. Parlamentoda o sırada oylamada olmak zorunda kalmasaydı İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn da olacaktı.

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