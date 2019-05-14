Survivor yeni bölümde Nusret Atakan'a karşı...

Survivor'da mücadele tüm heyecanı ile devam ediyor. Bu akşamki yarışma ise diğerlerinden daha farklı olacak. Konuk Nusret, ödül et... Bu nedenle parkurda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Nusret kendisine kafa tutan Atakan ile parkurda yarışıyor. Bakalım kim galip gelecek?

Yusuf ile Atakan ise bir kez daha karşı karşıya geliyor. Tartışmanın sonunda neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında mağlup ayrılan takım Siyahlardı... Yapılan konseyde ise Yusuf, Atakan ve Emre eleme adayları seçildi.