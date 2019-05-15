Avusturya'daki ABD vatanşlarına McDonald's restoranlarında 'büyükelçilik hizmeti'

ABD'nin Viyana Büyükelçiliği'nin McDonald's restoranlarıyla yaptığı anlaşma uyarınca, ABD vatandaşları kayıp pasaport bildirimlerini McDonald's çalışanlarına yapabilecek. Çalışanlar da turistlere büyükelçilikle iletişime geçmeleri için yardımcı olacak.
BBC Türkçe
Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba, 12:52

McDonald'sAFP

Avusturya'da pasaportları çalınan veya seyahatleriyle ilgili hizmet desteği arayanlar artık büyükelçiliklerin yanı sıra fast-food zinciri McDonald's restoranlarına da gidebilecek.

ABD'nin Viyana Büyükelçiliği Facebook sayfasından yaptığı duyuruda, yeni uygulama için geçen hafta Avusturya'daki McDonald's ile anlaşma imzalandığını söyledi.

ABD'nin Viyana Büyükelçisi Trevor Traina'nın yaptığı açıklamaya göre, McDonald's çalışanları yardıma ihtiyacı olan Amerikalı turistlerin büyükelçilikle iletişime geçip kayıp pasaport bildiriminde bulunmalarına yardım edecek.

Uygulamayla dalga geçen bazı Facebook kullanıcıları 'McPassport', 'McVisa' paylaşımları yaptı. Bazıları da 'McDonald's çalışanlarının ABD vatandaşlarına yardım edebilecek kadar İngilizce bilip bilmediklerini' sorguladı.

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