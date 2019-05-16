Cem Yılmaz isyan etti: Ahlaksız buluyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na #Herşeyçokgüzelolacak paylaşımıyla destek olmuştu. Yılmaz, bu olayın ardından sosyal medyada "topyekün saldırı"larla karşılaştığını belirterek açıklama yaptı.

"AHLAKSIZ BULUYORUM"

Cem Yılmaz, açıklamasında, "Sosyal medyada bu aralar altinda imzam olan garip garip seyler dolastiriyorlar...Sonra da “vay ne demiş” diyerek benden düşman yaratıyorlar. Gercekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum.

Ben aday da değilim üstelik,1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz,nedir bu topyekün saldırı gercekten akıl alır şey değil. Bir grup insan hiç politik değilsiniz derken bir diğer grup vay efendim şöyle dedi “bunlar” zaten şöyledir vs demesi de ayrıca çarpıcı.

Valla bütünde baktığın zaman benim söyleyeceğim şey, “Senin canın sagolsun” olacaktır. Kalın sağlıcakla...Allah başka dert vermesin." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bu aralar altinda imzam olan garip garip seyler dolastiriyorlar...Sonra da “vay ne demiş” diyerek benden düşman yaratıyorlar. Gercekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 16 Mayıs 2019

Ben aday da değilim üstelik,1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz,nedir bu topyekün saldırı gercekten akıl alır şey değil. Bir grup insan hiç politik değilsiniz derken bir diğer grup vay efendim şöyle dedi “bunlar” zaten şöyledir vs demesi de ayrıca çarpıcı. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 16 Mayıs 2019