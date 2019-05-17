Turabi, ABD'de 'The Challenge' programında büyük finale kaldı

ABD'nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge'da Turabi Çamkıran rüzgarı esiyor.

Üç kez katıldığı Survivor sonrası The Challenge programına katılan Turabi bu yarışmada da büyük bir başarıya imza attı.

Turabi, önceki gün yarışmada son üçe kalarak büyük final oyununa katılmaya hak kazandı.

Turabi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Final yarışının ilk bölümünü ilk üçe girerek bitirdim ve haftaya olacak büyük final için yarışmaya hak kazandım! Gelecek hafta The Challenge’da şampiyon belli oluyor" dedi.