Fedon: Eşime yaptıklarımdan utanıyorum

İşte Fedon'un açıklamaları:

* Kanseri yendim. Mide rahatsızlığıyla doktora gittim, 'kansersin' dediler. Kanseri yendim, yeniden doğmuş gibiyim. Kötü bir hastalık geçirdim. Allah yaptığım iyiliklerin karşılığını gösterdi. 3 ay mücadele ettim.

* Fedon daha ölmedi ayakta, yeni bir single çıkaracağım.

* Yanlış yaşam tarzım yüzünden 50 yıllık eşimden boşandım.

* Eşime yaptıklarımdan utanıyorum.

* Yanlış yaşam tarzımdan dolayı eşime 'boşanalım' dedim. 'Ben seni çok üzüyorum' dedim.

* 50 yıllık eşimden boşandığım için bekar bir erkek gibi yaşıyorum.

* Ünlü bir ismin dövmesini yaptırmıştım sildirdim.

* Bodrum'da hem çalışıyoruz hem tatil yapıyoruz.

* Yaşım 75'e geldi, borcum yok, param var, evlatlarımı yetiştirdim.

* Ben sanatçı değilim, şarkıcıyım.

* Eski şarkıları yeniden söyleyenlerin bazıları o şarkıları mahvediyor.

* Kadınları çok seviyorum. Zaten sevmesem normal değil.

* 50 yıllık eşimden boşandım. Bir erkeğin yapması gerekenleri yaptım. Gencim, beğeniliyorum...

* Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik... Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı...

Fedon'un bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.