Fedon: Eşime yaptıklarımdan utanıyorum

İşte Fedon'un açıklamaları:
* Kanseri yendim. Mide rahatsızlığıyla doktora gittim, 'kansersin' dediler. Kanseri yendim, yeniden doğmuş gibiyim. Kötü bir hastalık geçirdim. Allah yaptığım iyiliklerin karşılığını gösterdi. 3 ay mücadele ettim.
* Fedon daha ölmedi ayakta, yeni bir single çıkaracağım.
* Yanlış yaşam tarzım yüzünden 50 yıllık eşimden boşandım.
* Eşime yaptıklarımdan utanıyorum.
* Yanlış yaşam tarzımdan dolayı eşime 'boşanalım' dedim. 'Ben seni çok üzüyorum' dedim.
* 50 yıllık eşimden boşandığım için bekar bir erkek gibi yaşıyorum.
* Ünlü bir ismin dövmesini yaptırmıştım sildirdim.
* Bodrum'da hem çalışıyoruz hem tatil yapıyoruz.
* Yaşım 75'e geldi, borcum yok, param var, evlatlarımı yetiştirdim.
* Ben sanatçı değilim, şarkıcıyım.
* Eski şarkıları yeniden söyleyenlerin bazıları o şarkıları mahvediyor.
* Kadınları çok seviyorum. Zaten sevmesem normal değil.
* 50 yıllık eşimden boşandım. Bir erkeğin yapması gerekenleri yaptım. Gencim, beğeniliyorum...
* Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik... Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı...
Fedon'un bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.