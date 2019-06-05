Loris Karius baba mı oluyor?

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, sezonun yorgunluğunu sevgilisi Sophia Thomalla ile Yunanistan'da atıyor. İkili, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

KARIUS BABA MI OLUYOR?

Çiftin yaptığı bu paylaşımda Karius'un sevgilisine karnından sarılması dikkat çekti. Sophia Thomalla'nın paylaşıma, "İkizlerle tatil" notunu düşmesi ise, "Karius baba mı oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan ünlü çift, gün boyu plajda güneşlenip denize girmişti Zaman zaman birbirleriyle şakalaşan çift, romantik anlar da yaşamıştı. Öte yandan Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Almanya'da oyunculuk ve sunuculuk yapıyor.