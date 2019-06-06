Takipçileri Can Yaman'ı yorum yağmuruna tuttu

‘Erkenci Kuş’ dizisinin yıldızı Can Yaman, Instagram’da mangal yaparken çekilen bir videosunu paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Haziran 2019 Perşembe, 10:11

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Can Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Dizinin gösterildiği Güney Amerika ve Ortadoğu’dan gelen yorumlar hep ‘Ne kadar yakışıklısın’, ‘Ne hoşsun’, ‘Rol arkadaşın Demet Özdemir çok şanslı’ şeklindeydi.

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İşte yapılan bazı yorumlar:

“Seni bir an için Nusret’e benzettik. Hiç farkınız kalmamış.”

Nusret Gökçe “Can Yaman sizi taklit etmiş” diye yazan bir takipçisine gülücük emojisi gönderdi.

-“Kasılmak isterken köfteleri yaktın abi.”

-“Bu videoyu sevgilin Demet Özdemir mi çekti?”

-“Seni izleyenler çoktan kebap oldu.”
-“Etler öyle pişirilmez, yanar, şov yapıyorsun belli. Nusret’e bir danış.”

-"Mangal başında baklava şov."

- "Hani üstü çıplak poz vermekten hiç hoşlanmıyordun."

-“Mangalı değil, bizi de yaktın.”

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