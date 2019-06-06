Takipçileri Can Yaman'ı yorum yağmuruna tuttu

Can Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Dizinin gösterildiği Güney Amerika ve Ortadoğu’dan gelen yorumlar hep ‘Ne kadar yakışıklısın’, ‘Ne hoşsun’, ‘Rol arkadaşın Demet Özdemir çok şanslı’ şeklindeydi.

İşte yapılan bazı yorumlar:

“Seni bir an için Nusret’e benzettik. Hiç farkınız kalmamış.”

Nusret Gökçe “Can Yaman sizi taklit etmiş” diye yazan bir takipçisine gülücük emojisi gönderdi.

-“Kasılmak isterken köfteleri yaktın abi.”

-“Bu videoyu sevgilin Demet Özdemir mi çekti?”

-“Seni izleyenler çoktan kebap oldu.”

-“Etler öyle pişirilmez, yanar, şov yapıyorsun belli. Nusret’e bir danış.”

-"Mangal başında baklava şov."

- "Hani üstü çıplak poz vermekten hiç hoşlanmıyordun."

-“Mangalı değil, bizi de yaktın.”