Necefli Maşrapa ve Araf'ta kalmak

Deve tellal iken, pire berber iken, ben tek kanallı siyah beyaz televizyonun karşısında açılma saatini bekleyip açılınca sevinçten havalara uçar iken ve gerçekten mini minnacık, küçücükken tanışmıştım “Necefli Maşrapa” ile. Evde televizyonda bir film, dizi ya da program izlerken aniden ekranın kararmasının ardından çıkardı karşımıza. O zamanlar televizyon Anıtkabir’deki bayrak töreniyle açılırdı. Askerler “rap rap rap” yürüdükten sonra İstiklal Marşı okunur ve yayın başlardı. Saati vardı televizyonun açılışının ve bu saat mevsimlere ya da hafta sonu olup olmamasına göre değişirdi. Mesela bir zamanlar akşam saat 20.00’de başladığını hatırlarım yayının. Cumartesi pazar günleri de 14.00’te açıldığı günler kalmış aklımda. Zaman geçtikçe daha erkene çekildi ve sonunda 24 saat yayına hatta çok kanallı döneme geçtik hep beraber. Neyse, dönelim konumuza, “Necefli Maşrapa”ya... Bizim evde ekranın kararmasına “Koptu” denirdi. Yani yayının kopması anlamındaydı bu “Koptu” sözü. Yayının gitmesinden kısa süre sonra da “Necefli Maşrapa” adı verilen güğüm-ibrik kırması bir şey çıkardı ekrana. Ekranda da genelde “Alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayınız” yazardı. Anlardık ki sorun bizden değil, yayıncıdan yani TRT’den kaynaklanıyor. Bu Araf’ta kalmak gibi bir şeydi aslında. Ne izlediğine devam edebiliyorsun ne de ekranın başından ayrılabiliyorsun. Çünkü çıktığı gibi gitmesi de ya da yarım saat hatta 1 saat ekranda kalması da hatta televizyonun kapanış saatine kadar gitmemesi de mümkündü bu güğüm-ibrik arası şeyin. Kısacası “Necefli Maşrapa” ekrana çıktığında büyük bir belirsizlik yaşanırdı. Gerçekten bir nevi Araf’ta kalmaktı “Necefli Maşrapa”.

PEKİ NEDİR NECEF?

Acaba kim bulmuştu “Necefli Maşrapa” fikrini, kim demişti, “Yayın gittiğinde şu ibriği-güğümü koyalım oraya” diye? Peki neydi Necef? Hadi ben size açıklayayım neymiş necef… Necef çok sert ve çok saydam camsı bir kuvars çeşidiymiş.Çıkarıldığı yerler ise Madagaskar ve Brezilya’ymış. Değerli bir taş olarak kabul edilen neceftaşı Mısırlılardan başlayarak Yunan, Roma ve Osmanlı’da kuyumculuk ve özellikle kupalar, çanaklar, saatler, kasalar, tütün kutularının süslenmesinde büyük bir kullanılmış. Sonuç olarak şunu nu bilin ki yaşamınızda “koptu” diyeceğiniz ve sıkılacağınız, ne yapacağınıza karar vermekte zorlanacağız anlar elbette yaşayacaksınız. Ama dikkatlice bakın, “Necefli Maşrapa”yı görebiliyorsanız umudunuzu yitirmeyin geri dönüş ihtimali belki gecikecek olsa da hâlâ vardır. Çünkü en azından hâlâ ölmemişsiniz hâlâ Araf’tasınızdır. Önemli olan o ibrik-güğüm arası şeyi görebilmektir.

Cumhuriyet Pazar