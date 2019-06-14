Sinan Akçıl: Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı, babacan tavırla 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetinde yaşadığı anısını anlattı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 11:50

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu.
Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı bir anısını da anlattı.

Burcu Kıratlı ile bir süredir evli olan Akçıl, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katıldık. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey, 'Yemekten sonra ayrılma' dedi. Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı. Babacan tavırla, 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi. Anne ve babamız nasıl yaparsa... O kadar güzel anlardı ki... Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi."

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İbrahim Kalın, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Akçıl