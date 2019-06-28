Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine yanıt

Alişan, eşi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de verdiği iftara katılmıştı

Şarkıcı Alişan, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği iddia edilen sözlerle ilgili açıklama yaptı. İddiaya göre Alişan Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ekrem İmamoğlu’nu kabul etmiyorum' dedi.

Alişan sosyal medya kullanıcısının bu iddiaları üzerine kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hukuk yoluna başvuracağını söyledi: “Birisi bir yalan atıyor ortaya, ama işin daha vahimi ona inanıp da beni itham edenlerin hepsi okumuş ,mürekkep yalayıp yutmuş, son derece zeki!! İnsanlar… Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin… Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım.”