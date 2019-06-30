Burcu Esmersoy'un dudaklarına ne oldu?

Esmersoy, “Yani inan ne dolgu var ne botoks. Hiçbir şeyim yok. Çok karşıyım dolguya ve hiç yaptırmamayı düşünüyorum. Duaklarım doğal. Bizim ailede hep böyle” dedi.

Burcu Esmersoy Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda botoks ve dolgu yaptırp, doğal olduğunu söyleyenler ile dalga geçti. Ünlü güzel, Instagram’ın filtre özelliği ile çektiği videoda, “Yani inan ne dolgu var ne botoks. Hiçbir şeyim yok. Çok karşıyım dolguya ve hiç yaptırmamayı düşünüyorum. Duaklarım doğal. Bizim ailede hep böyle” cümlelerine söyledi.