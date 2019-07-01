Başörtüsünü çıkaran Niran Ünsal, Devlet Bahçeli'ye hayranmış

Niran Ünsal, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Finduk Festivali’nde sahne aldı. Ünsal, yaklaşık 20 bin kişiye konser verdi.

"SIKI TAKİPÇİSİYİM"

Ünsal, konser sonunda Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz plaket verdi. Ünsal, "Sayın Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim. Hiç biraraya gelmedik, sıkı takipçisiyim. Devletin başında bir Devlet Baba olmazsa olmaz" dedi.

“TİCARİ KAYIP YAŞADIM” DİYEREK BAŞINI AÇMIŞTI

Şarkıcı Niran Ünsal bir dönem tesettüre girdikten sonra "ticari kayıp yaşadım" diyerek başını açmış ve bu ifadesi tartışmalara neden olmuştu.