ABD’li model Jessica Michel Serfaty, Kaan Günay ile nişanlandı

Sosyal medya kraliçesi ABD’li model ve oyuncu Jessica Michel Serfaty, İngiliz oyuncu Ed Westwick’ten geçtiğimiz yıl ayrılmıştı. Model, 6 ay önce Türk iş insanı Kaan Günay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşan çift, büyük bir hayran kitlesi kazandı. İkili, evlilik yolunda ilk adımları atarak nişanlandı. ABD'li model, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

"NİŞANLANDIK"

Jessica Michel Serfaty, "Nişanlandık! Bunu bir süredir gizli tutuyoruz. Size ne zaman ya da nerede olduğunuzu söylemeyeceğim. Biz ülke dışındayken... Kenya, Tanzanya, Mauritius, Dubai, İstanbul, Meksika, Paris.. Tahminde bulun. Sonsuza dek benim adamım. Seni o kadar çok seviyorum ki bu canımı acıtıyor" ifadelerini kullandı. İkili, çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni aldı.